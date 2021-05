Tertulia: ¿Quién ganará la guerra en las primarias andaluzas del PSOE?

Pilar Gómez, Rafa Latorre y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la guerra en las primarias andaluzas del PSOE. Rafa Latorre dice que de la dureza de Susana Díaz da testimonio el hecho de que siga ahí todavía, teniendo en cuenta que Pedro Sánchez no es una persona desmemoriada ni misericorde. Además, recuerda que Andalucía es la federación más importante del PSOE en España, aunque considera que los socialistas han perdido el pulso político interno completamente que opere contra Sánchez. Por otra parte, Pilar Gómez señala que en Andalucía son la resistencia del socialismo antisanchista y asegura que a Susana Díaz le han ofrecido muchas salidas para evitar esta confrontación. "El resultado de Ayuso le da un discurso épico a Susana Díaz, el de un PSOE más allá del sanchismo, y sería bueno que quedara algo más allá de Sánchez dentro del partido", comenta. Por su parte, Rubén Amón admite que las elecciones de Madrid han abierto un espacio de fragilidad y debilidad hacia Pedro Sánchez y que "el efecto Ayuso condiciona el proceso andaluz porque, más allá de descubrir que Sánchez es vulnerable, muestra que Sánchez sí es responsable de una relación política con el nacionalismo de la que discrepa completamente el votante socialista andaluz".

Carlos Alsina entrevista al vicepresidente de la Junta de Andalucía y portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que comenta los malos resultados de su partido en las elecciones de Madrid del pasado 4 de mayo y refuerza su confianza en Inés Arrimadas como líder de la formación naranja tras las bajas en el partido de los últimos meses: "Es más fácil abandonar el barco que salvarlo".

Además, debaten sobre las declaraciones de Carmen Calvo, asegurando que los votantes más radicales se han sentido identificados con el discurso de Ayuso. Rubén Amón considera que el hecho de que Vox haya subido un poco significa que el Partido Popular no le ha quitado ni un solo voto y si el crecimiento ha sido a costa de Ciudadanos, está claro que la explicación no puede ser la ultraderechista. Además, pide a la vicepresidenta que le explique por qué 100.000 votantes del PSOE se han ido al Partido Popular. Por su parte, Pilar Gómez considera que hubiera sido mejor que los socialistas hubieran mantenido "el mensaje de los berberechos" para haber justificado la marcha de ese electorado en que el PP no habla de cosas serias y solo habla de tabernas. Además, Rafa Latorre señala que no es lógico decir que Vox no crece en Madrid porque Ayuso es radical, pero asegurar que tampoco crece en Galicia porque Feijóo en moderado.