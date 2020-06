Tertulia: ¿Se querellará Pérez de los Cobos por su cese?

Además, hablan sobre si hay enchufismo en el nombramiento del amigo de Sánchez, José Ignacio Carnicero, como director general de Agenda Urbana y Arquitectura.

En cuanto a las últimas explicaciones que ha dado Marlaska sobre la destitución de Pérez de los Cobos, no entienden por qué no dimite y se preguntan por qué no tienen reflejo en su poder político y en su consenso parlamentario los desmanes de Pedro Sánchez. Piensan que la alternativa al Gobierno no existe porque el PP no la está construyendo.

