Tertulia: ¿Se puede interpretar como una prueba de distensión la cena entre Pere Aragonès y el rey Felipe VI?

Pilar Cernuda, Toni Bolaño, José Antonio Vera y Rubén Amón debate en la tertulia de Más de uno sobre el plantón de Pere Aragonès al rey Felipe VI en el saludo protocolario previo a la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC). No obstante, en el cóctel posterior sí estuvo charlando con él.

Si se comparan estas imágenes con las de 2019 de la cena de Quim Torra, si parece que el ambiente era un poco más relajado y de cordialidad. ¿El hecho de que Pere Aragonès se quedara a cenar con el rey Felipe VI y no haya pasado nada negativo se puede considerar como una prueba de que la distensión va adelante?

Toni Bolaño dice que hay que destacar dos cosas: "El primer acento es el hecho de que Pere Aragonès no vomitara en la cena y, sobre todo, que su discurso hablara de economía, no estuvo hablando del tema monocorde de Cataluña. Además, incidió mucho en el tema sobre los Fondos de Reestructuración. En segundo acento es una cosa que está pasando desapercibida, pero es que también estaba la señora Colau". Bolaño recuerda: “Hace dos o tres años cuando la señora Colau jugaba a que el Mobile no siguiera en Barcelona. Por suerte, la pandemia vino en ayuda de que todas las fuerzas políticas en Cataluña cerraran filas, las instituciones también y, de momento, esta feria la tenemos hasta 2024".

En cualquier caso, Bolaño dice que este encuentro entre Aragonès y el rey se puede interpretar como una señal positiva. No obstante, asegura que todavía "estamos en pañales". "El señor Aragonès necesita tiempo. Ahora va a tener que compartir micrófono a diario con Oriol Junqueras. Tendrán que ir jugando con los dos mensajes de normalidad por un lado y de exaltación como veremos esta tarde", indica.

Por su parte, Pilar Cernuda dice que ha pasado de la "indignación total" a la "tristeza". "Es verdad que se sentaron en la misma mesa seis personas, pero viendo el telediario, vi que ni la alcaldesa ni el presidente de la Generalitat levantaron la vista del plato. Ni miraron al rey. Era un gesto de hostilidad absoluta", manifiesta.

José Antonio Vera considera que hay una "política de gestos": "Son gestos más que feos hacia el rey, pero ellos están en eso y el Gobierno en la política de tratar de exhibir que se está produciendo un acercamiento que a las dos partes les interesa".

La opinión de Rubén Amón es clara: "Yo creo que este es el periodo de gloria de los intérpretes de lenguaje no verbal en ausencia de expresiones verbales y concluyentes de cómo están las cosas. Me refiero a ir analizando esto como si se estuviese produciendo el deshielo". Dice que nos encontramos en una especie de reloj de arena que se va consumiendo con efectos devastadores, pero mientras estamos en la fiesta parece que todo va muy bien.

Carlos Alsina ha entrevistado en Más de uno a Patricia Gómez, consejera de Sanidad de Baleares, para hablar sobre el brote de coronavirus entre los estudiantes que celebraban su viaje de fin de curso.