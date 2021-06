Tertulia: ¿Funciona el discurso moralista de Pedro Sánchez dirigido a los críticos con los indultos?

Sandra Golpe, Carmen Morodo, John Müller y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre las críticas a un examen de la EVAU por incluir un artículo de Vicente Vallés sobre la patria española. Sandra Golpe dice que esta queja refleja el clima de crispación total en el que se encuentra toda la sociedad. Dice que estamos muy susceptibles y se cree que estamos politizando la EVAU, aunque de lo que se trata es de demostrar las habilidades expresivas. Por su parte, John Müller señala que es un gran ejercicio encontrarte con un texto de un estudiante, que dice cosas que cuestionan tu pensamiento como profesor. “Esto forma parte de lo políticamente correcto y está manchándolo todo”, explica. Además, Rubén Amón destaca que lo patriótico resulta incómodo en el bloque de la izquierda, mientras que Carmen Morodo comenta que estamos generando debates sin sentido y cree que hay que tener en cuenta si, quienes tienen que corregir esos exámenes, son capaces de hacerlo sin tener en cuenta sus propios prejuicios personales. “La cuestión está en la capacidad de despolitizar nuestras universidades”, señala.

Carlos Alsina entrevista a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Miriam Nogueras, que explica por qué su partido no renuncia a la vía unilateral y exige la amnistía de los presos independentistas. Además, señala que la mesa de diálogo no tiene ningún recorrido y que, para Junts per Cataluña, la reunión sólo tendría utilidad si el Gobierno de España "garantiza la autodeterminación y la amnistía". "En caso de que fracase, que tiene todos los números, empezaremos una estrategia enfocada a la confrontación", comenta.

Respecto a la apelación de Pedro Sánchez a los ciudadanos críticos con los indultos para que sean magnánimos, Sandra Golpe explica que el Gobierno tiene la obligación de buscar soluciones y de nada vale cruzarse de brazos, pero “para perdonar a quien no se arrepiente de un delito y pedir comprensión y magnanimidad a los críticos, esto tiene que explicárnoslo mejor el Gobierno”. Carmen Morodo opina que el discurso de la confianza y la pedagogía de Pedro Sánchez es papel mojado, mientras que John Müller duda del éxito de esta estrategia y cree que esta nueva postura supone un cambio del discurso del presidente. Además, Rubén Amón señala que, en vez magnanimidad, lo que pide Pedro Sánchez es amnesia y considera que oponerse al indulto parece que te convierte ahora en un facha. “Sánchez no puede pedir que seamos magnánimos, sino responsables, y el indulto es una irresponsabilidad”, dice.

Sobre las discrepancias de Esquerra y Junts, Rubén Amón dice que el Gobierno de la Generalitat está intervenido por el partido de Puigdemont y comenta que Junts tiene controlado a Esquerra Republicana. “En esta visión perversa, cuesta mucho trabajo dar a entender que el opresor es el oprimido”, dice. Sandra Golpe destaca que esta mesa de negociación no tiene recorrido y añade que le genera impotencia que Europa le ha comprado el discurso de la propaganda del victimismo independentista.