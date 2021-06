Tertulia: ¿El encuentro entre Aragonès y el Rey Felipe VI es síntoma de un leve deshielo en las relaciones con Cataluña?

Nacho Cardero, John Müller, Ferrán Casas y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la aprobación del plan de recuperación y el encuentro entre Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen. Nacho Cardero dice que fue un día importante por la emisión de los bonos europeos que se produjo ayer para financiar el fondo más que por la presencia de Von der Leyen. “Estamos en un momento de política extensiva y la Unión Europea va a mirar para otro lado. Se ha aprobado una reforma laboral y de pensiones muy vaga porque Bruselas no está preocupada para esto”, comenta. Por su parte, John Müller recuerda que estamos en un momento delicado y que estas transferencias nos viene “de lujo”. Rubén Amón se pregunta qué hubiera sido de España sin la Unión Europea y asegura que muchos gobernantes utilizan la Unión Europea para culparla de las cosas que no funcionan y se ponen los galones cuando funciona a favor. Ferrán Casas comenta que la Unión Europea ha tenido un papel muy importante y lo de ayer confirma un enfoque diferente y cree que la salida de esta crisis va a ser desde el crecimiento y no desde la austeridad, como en 2008.

Carlos Alsina entrevista a la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que reconoce que "ayer fue un día muy emocionante", tras el visto bueno de Bruselas al Plan de Recuperación de España por 69.500 millones de euros. Además, asegura que "tenemos un buen plan, tenemos los recursos para hacerlo realidad y desde el Gobierno tenemos la determinación de aprovechar esta oportunidad y yo creo que el conjunto de la sociedad quiere y tiene ganas".

Además, sobre el encuentro entre Pere Aragonès y el Rey Felipe VI, Ferrán Casas reconoce que esta es una imagen de cordialidad y voluntad de retorno a la normalidad, pero considera que los independentistas siguen viendo al Rey como el icono de un Estado que no atiende a sus razones y a los escándalos que han afectado a la monarquía. Rubén Amón explica que el Rey, careciendo de mecanismos mmediáticos de defensa, está siendo utilizado por todos y que Pedro Sánchez lo está involucrando para que se crea que está a favor de la visión de los indultos. Nacho Cardero dice que este es un paso importante, por las bajas expectativas que teníamos, y por eso lo estamos valorando tanto. “Aragonès es un político sensato, que piensa más en gestionar Cataluña que en ciertos sesgos doctrinarios, aunque está condicionado por la guerra en el nacionalismo catalán”, señala Cardero. Además, John Müller destaca que el Rey encarna la institucionalidad democrática de este país.