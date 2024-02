Críticas por la "falta de empatía" del presidente del Gobierno por no haber ido a Barbate

Las reacciones al asesinato el pasado viernes de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha en Barbate no dejan de sucederse tras el trágico suceso.

Fueron detenidas ocho personas de las cuales seis ya han sido enviadas a prisión mientras las asociaciones de guardias civiles piden responsabilidades al Ministerio del Interior por dejar a los agentes sin recursos en la lucha contra el narcotráfico.

Las críticas a Interior y a su ministro, Fernando Grande-Marlaska, se centran principalmente en que la situación en la zona está descontrolada desde que en septiembre de 2022 el Ministerio decidió desmantelar el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur y recolocar a sus agentes en otras unidades.

Independientemente de estas críticas a Interior se está comentando en los últimos días la falta de empatía por parte del Gobierno y del propio presidente, Pedro Sánchez, con las víctimas al no haber ido personalmente a Barbate.

El sábado se criticó al presidente del Gobierno por acudir a la Gala de los premios Goya y ayer se hizo lo propio también porque fue junto a su mujer, Begoña Gómez, a un desfile de moda del la firma Debota&Lomba.

Por otro lado, tampoco ha gustado la decisión del Parlament de Cataluña, donde Ciudadanos pidió que se hiciera una declaración institucional de solidaridad con los guardias civiles fallecidos (uno de ellos, nacido en Barcelona) que rechazaron ERC, Junts y el PSC porque entendían que no procedía.

La indiferencia institucional del Gobierno

En la tertulia de 'Más de uno', Joaquín Manso, destaca que le parece "llamativa la indiferencia institucional el Gobierno a un atentado, que probablemente es el mayor que padece la Guardia Civil desde que desapareció ETA". Sin embargo, añade, no ha habido un respaldo notorio.

Respecto a cuáles pueden ser las razones por las que Sánchez ha eludido acudir a la localidad gaditana para mostrar su apoyo a la familia, lo más probable es que sea para evitar que su presencia allí haga recaer sobre él la responsabilidad de los sucedido.

Marta García Aller considera que es "un error" que no quiera ir para evitar abucheos porque eso "le va en el cargo" y es verdad que no hay que poner el foco en que haya ido a los Goya y no a mostrar su apoyo a las familias porque "hay tiempo para todo".

Antonio Casado insiste en este punto de que ha tenido tiempo para acercarse, pero que le parece más grave es la "indiferencia institucional" sobre este asunto porque el mensaje que se transmite es que "el principio de autoridad se está paseando herido y acobardado por el sur".

Nacho Cardero concluye también que el Gobierno lo ha gestionado mal y ha estado "más preocupado en defender a Marlaska que en ponerse del lado de las víctimas".

Reflexiona además Cardero sobre el poso que ha dejado este suceso que trasmite una imagen de narcotraficantes campando a sus anchas y donde las estructuras del estado pasan a un segundo plano y no se valoran lo suficiente. Añade que "hay que que preguntarse por qué el estado ha ido desapareciendo en determinados territorios y por qué hay estos vítores a los narcotraficantes y esta indolencia del Gobierno o en parlamentos como el catalán".

El presidente del Gobierno publicó un comentario el pasado sábado en su cuenta de X en el que lamentaba profundamente la muerte de los agentes de la Guardia Civil en acto de servicio en la costa de Barbate. Mandó "un sentido abrazo a sus familiares y compañeros" y trasladó sus "deseos de recuperación para los agentes heridos".

Añadió "todo mi reconocimiento a la gran labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra el narcotráfico".