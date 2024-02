La madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate: "Iban en un flotador y les pasaron por encima con una narcolancha"

Miguel Ángel Gómez, de 39 años, es uno de los dos guardias civiles que murieron tras ser arrollados por una narcolancha la noche del pasado viernes en el puerto de Barbate. El juez que instruye el caso por la muerte de los dos guardias civiles a los que embistieron con una narcolancha en Barbate (Cádiz) ha decretado el ingreso en prisión de los seis detenidos que iban en la embarcación, según fuentes de la Guardia Civil.

Francisca María, es la madre de Miguel Ángel y en Espejo Público ha lamentado la falta de medios que derivó en el asesinato de su hijo: "No quiero entrar ni en política ni en nada. Solo quiero dar la voz a mi hijo que me lo han asesinado. Llevaba su bandera, la llevaba en alto siempre. Siempre defendió a su país ante toda adversidad. Y ahora, cumpliendo con su deber y su trabajo, le quitan la vida. No hay derecho que le hagan a una madre esto. Ni a una madre ni a nadie. No hay derecho que por falta de medios haya pasado esto. A mi hijo lo mataron en un flotador prácticamente".

La imágenes reflejaron la tremenda diferencia de tamaño entre las dos embarcaciones: "Prácticamente era un flotador contra una narcolancha que le pasó hasta tres veces por el lado hasta que le pasó por encima y me lo quitó".

Un suceso que ha dejado a Francisca María absolutamente devastada: "Increíble, no me lo puedo creer, estoy rota y destrozada. Mi vida ha pasado de un antes a un después. Me moriré con esta pena, que me han quitado a mi niño, a mi niño del alma, que me lo han robado, haciendo su trabajo que era lo que más le gustaba. Quien sea madre se puede imaginar el dolor y la pena tan grande que llevo dentro y que me va a acompañar el resto de mis días".

"beso allá donde quiera que estés querido hijo, sé que algún día notaré tu presencia porque sé que no me vas a abandonar", señala la madre que revela la última comunicación que tuvo con Miguel Ángel: "El último mensaje que me envió fue: no sabes cuánto te quiero, mamá. No le han dejado cumplir su sueño, solo llevaba tres meses en ese destino y estaba muy contento, mucho".

Y finaliza con un deseo: "Que se haga justicia por favor y que se refuerce el Estrecho, que solo había una zodiac. Ellos no debían haber salido en una zodiac, tenían que haber salido en una lancha de la Guardia Civil y no hubiese pasado esta desgracia tan grande. Solo le pido a Dios que me lo cuide allá donde esté, con su tío, con mi madre, con mi padre. Que en paz descanses Miguel Ángel, tu madre que te quiere y con esto ya me despido porque no tengo más fuerza para hablar. Que no vuelva a ocurrir esto nunca más, por favor".