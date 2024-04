El análisis de los resultados del 21A: ¿Es bueno para Pedro Sánchez?

Empate técnico entre PNV y Bildu, con el PSOE como llave para el próximo ejecutivo en el País Vasco. Así se entienden los comicios que se celebraban este domingo 21 de abril y que dan como ganador moral a Bildu, con un resultado histórico para la formación que encabeza Pello Otxandiano: seis escaños más respecto a 2020 y la disputa de tú a tú a la historia del PNV en Euskadi.

No obstante, el PNV se encuentra por delante en el porcentaje total de votos. Un 35,16% por el 32,48% para Bildu, aunque los dos se encuentran lejos de una mayoría absoluta y tendrían que pactar para nombrar al nuevo lehendakari. Es aquí donde entra en juego el PSOE, con los socialistas vascos celebrando los dos escaños de más que le darán para ser claves para formar el próximo ejecutivo.

En la tertulia de Más de uno hablamos del tema con Antonio Casado, David jiménez Torres, Ainhoa Martínez, Marta García Aller y Rubén Amón.

Ainhoa Martínez asegura que cree que de las cosas más interesantes en estas elecciones era ver hasta qué punto, "el grave error estratégico de Pello Otxandiano evitando calificar de banda terrorista a ETA en la última semana de campaña tenía factura Bildu asimilando esto a si la sociedad vasca lo tomaba en cuenta o ya este tema estaba metabolizado. Y yo creo que sí que le ha pasado factura a Bildu".

"Creo que Bildu tiene un buen resultado porque es el partido 'atrápalotodo' porque se lleva el voto útil de la izquierda a la izquierda del PSOE. El PNV baja, pero tiene más de veintiuno, cero votos nuevos y el Partido Socialista mejora el resultado, con lo cual también mejora ese resultado en votos. Con lo cual yo creo que ese error estratégico de Pello Otxandiano es evitar calificar de banda terrorista a ETA y ha logrado movilizar a un electorado que estaba algo hastiado" asegura Ainhoa.

Rubén Amón afirma que sobre que Pello Otxandiano evitara calificar de banda terrorista a ETA "fue un acierto desde el punto de vista de la campaña de Bildu exponerse exactamente como lo que son".

"El revuelo no viene de lo que ellos son, sino de la hipocresía con que reaccionaron sus socios habituales en Madrid. Me refiero al Partido Socialista, sobre todo, y creo que claro que la sociedad vasca ha somatizando perfectamente esa relación ambigua con el pasado de ETA, porque Bildu se ha convertido en la primera fuerza de Álava y en el primer partido en Vitoria. Lo digo por significar territorios donde antes no estaban tan claras las cosas. Y creo que esa es la lectura más preocupante" asegura Amón.

David Jiménez Torres cree que "si hablamos de lectura nacional no sé si deberíamos empezar tanto por los partidos y los liderazgos, que al fin y al cabo son razonablemente efímeros y contingentes, sino sobre el hecho de que en el resultado de ayer, para mí la gran noticia, sigue siendo que el nacionalismo suma casi el 68% del voto en el en el País Vasco".

"Esto es algo muy importante para el conjunto de España, mucho más allá de lo que afecte a la trayectoria política de Pedro Sánchez, de Alberto Núñez Feijóo, de Yolanda Díaz o de cualquier dirigente político. Yo creo que esto nos plantea una situación que puede ser muy problemática en el medio y en el largo plazo, sobre todo porque vemos que la tendencia es a que los partidos de ámbito nacional son cada vez menos importantes y más residuales en el Parlamento vasco, mientras que los partidos nacionalistas van hacia arriba. No es más, si los partidos de ámbito nacional todavía pintan algo en el País Vasco es porque los nacionalistas por ahora, no quieren gobernar juntos" asegura.

Antonio Casado cree que "evidentemente para Sánchez es una buena noticia, aunque nada más sea por haberse liberado de la tentación de tener que decidir en el caso de que, como estaban diciendo muchas encuestas, EH Bildu iba a estar en condiciones de exigirles. Había encuestas que lo decían, era una de las hipótesis y al final se ha visto que no. Al final se ha visto que ni de lejos vamos, pero solamente por librarse de ese marrón ya es bueno para el PSOE" afirma.

Marta García Aller asegura que "el liderazgo de Yolanda Díaz a la hora de armar Sumar no está funcionando, lleva casi tres años trabajando en el proyecto y no termina de cuajar".

"Pero yo no infravalora los palos en las ruedas, el sabotaje que ha habido desde Podemos. Y ha habido más de 50.000 votos que han quedado de representación entre sumar y Podemos por ir divididos. No sabemos cómo hubiera funcionado Sumar si Podemos siguiera dentro de Sumar" afirma.