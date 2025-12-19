Viva el vino

Raúl del Pozo señala la delicada situación del Ejecutivo: "Sánchez se vigilará a sí mismo para que no lo echen, porque esto no aguanta"

El veterano periodista le ha reprochado al presidente del Gobierno que decidiera irse de vacaciones haciendo como si nada de lo sucedido lo haya hecho realmente, como si fuera mentira.

Raúl del Pozo

Madrid |

Cada vez la corrupción se acerca más a Pedro Sánchez y él ha decidido celebrar las Pascuas. Se habla ya de la refundación del partido; militantes y cuadros le acusan de sacrificar al PSOE por mantenerse en Moncloa y se va de vacaciones como si no pasara nada, como si lo que ha ocurrido fuera mentira.

Apela a una España sensata frente a una minoría a ruidosa, dice que su Gobierno es más limpio que el jaspe como se dice en Andalucía y culpa a la máquina del fango. Visitará la Residencia de la Mareta, además de Doñana y Quintos de Mora y Aragón del 23 de diciembre al 7 de enero y un Gobierno frágil y se interrumpirá la vida parlamentaria.

Pedro Sánchez se vigilará a sí mismo para que no lo echen porque esto no aguanta. Se habla de un derrumbe sin precedentes del PSOE y aunque el poder sigue concentrado en una sola persona hay rasgos de crisis. Yolanda Díaz declara que esto no puede seguir así y Pedro Sánchez ha decidido prescindir de ella.

Eduardo Madina da la legislatura por acabada a lo que Oscar Puente le contesta "que el que estás acabado eres tú". El PSOE se desmorona en Castilla y León. Ha estallado otro escándalo casos de violencia de género. Pedro Sánchez dice que sería un error dejar gobernar a la derecha y la ultredrecha pero él hasido el que las ha emparejado y ha metido miedo.

En la litratura española Celestina elogia el vino por sus virtudes curativas y otros poetas lo vinculan a beneficios saludables; a ver si lo que falta a los políticos es un trago. Viva el vino.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer