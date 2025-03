Raúl del Pozo: "Me ha extrañado que en la bolsa de supervivencia haya dinero y naipes y se les haya olvidado el vino"

EL kit de la supervivencia es el conjunto de medidas esenciales para sobrevivir en situaciones peligrosas como guerras o desastres naturales y está inspirado en los países nórdicos que tienen a los rusos demasiado cerca. Entre los artículos básicos que permiten a una persona sobrevivir durante 72 horas están: el agua potable al menos 3 litros por persona para tres días, conservas, barritas energéticas y frutos secos, un botiquín básico, linternas, cerillas, pilas, ropa de abrigo, navajas, y mecheros. Aunque no se menciona la guerra atómica, Rusia y Francia han amenazado con bombas nucleares si estallara la Tercera y última Guerra Mundial, y las pilas sólo servirían para escuchar la radio en la agonía.

Una bomba nuclear libera millones de toneladas de TNT, destruye edificios y contamina los ríos.

Con un Trump tan fanfarrón que quiere ocupar Groenlandia, la tierra de los vikingos y de los esquimales, y un Putin que quiere restablecer el equilibrio del terror e invadir los países nórdicos, la guerra no es una fantasía. Pero hay quien sospecha que lo del kit de la supervivencia es la estrategia del miedo para que los Estados de la UE inviertan en armamento. La única medida eficaz son la movilizaciones populares contra los señores de la guerra. Nos explican que no todos los Estados se enfrentan a los mismos riesgos, pero quieren informar que la mitad de la población europea no tiene comida para más de tres días. Albares, ministro de Asuntos Exteriores, critica el kit y explica que no hay que inquietar inútilmente a la población.

Me ha extrañado que en la bolsa de la supervivencia haya dinero y naipes y se les haya olvidado el vino que inventaron los otoños de oro y podría aliviar el tránsito entre la vida y la muerte.

Viva el vino.