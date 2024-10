Raúl del Pozo: "Se va a saber todo, a pesar de la amnesia de Pedro Sánchez"

Ábalos era secretario de organización del PSOE, el jefe del aparato, el cargo más importante, la sombra del Secretario General que era Pedro Sánchez y según ha declarado en Portugal no lo echó del Gobierno por conocer sus actividades delictivas.

Que raro es que Pedro no supiera que en los veranos Ábalos vivía con Jessica estudiante de Odontología en Marbella. Ni que invierno percibía 1500 euros por acompañarle en los viajes oficiales. También ignoraba Pedro que Jessica vivía en un piso situado en la Plaza de España de Madrid por el que los testaferros soltaban 2700 euros. No sabe nada de la villa de lujo de Marbella , donde vivía un compañero llamado Ábalos con el que hablaba todos los días.

¿Nadie lleva las cuentas en Ferraz? ¿Dónde están las facturas? Cuando le preguntan al presidente por Víctor de Aldama no contesta. Tampoco se enteró que este padrino se embolsó 18 millones en la trama de hidrocarburos.

La Audiencia Nacional solicita al Tribunal Supremo que impute a Ábalos por la estafa las mascarillas. Y Sánchez está esperando a que llegue el suplicatorio para votar a favor. Creíamos que el jefe del aparato no hace nada que no sepa el número uno, pero Pedro Sánchez lo niega. Parece más perdido que Carracuca. Ni siquiera ha preguntado a Ábalos donde terminaron los 104 lingotes de oro de Nicolás Maduro. Ni tiene puta idea de los 90.000 euros que un exsocio de Aldama entregó en Ferraz, según The Objetive, y que ha ratificado ante notario.

Pero la UCO tiene 200 dispositivos digitales y se va a saber todo, a pesar de la amnesia de Pedro Sánchez. Tienen que beber más vino que frente a lo que se pensaba no altera la memoria ¡Viva el vino!