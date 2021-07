Rafa Latorre: "Hasta el socio más duradero del Gobierno asume que la palabra de Pedro Sánchez carece de valor"

Rafa Latorre analiza en Más de uno el debate de este miércoles en el Congreso en el que Pedro Sánchez justificó la concesión de los indultos. Asegura Latorre que "lo verdaderamente interesante del pleno de ayer fue la intervención de Gabriel Rufián", que, dirigiéndose a Sánchez, dijo: ‘Ha dicho que no habrá un referéndum de autodeterminación. Bueno, también dijo que no habría indultos, así que denos tiempo’. "Hace tiempo que resulta embarazoso ver a todo un presidente del Gobierno recibiendo cabizbajo el desprecio de gentes como Rufián o Aizpurua", comenta.

Explica Latorre que estas declaraciones de ayer certifican que "hasta el socio más duradero del Gobierno asume y expresa con toda naturalidad que la palabra de Sánchez carece por completo de valor", aunque recuerda que esto, al presidente del Gobierno "no le provoca ni el más mínimo rubor". Considera, además, que las grandes palabras que utiliza la barroca oposición oscurecen el análisis: "'Felonía’ es algo que engrandece a Sánchez porque lo que ocurre es todavía más deprimente o penoso", comenta, y añade que "se va a sentar a negociar algo que no puede conceder con gente que no puede renunciar a ello, y encima invierte el proceso y entrega el principal arma de negociación, el indulto, antes de sentarse a la mesa".

Asegura que el legado de Sánchez no va a ser una República, sino una nación inmunodeprimida, porque "para mantener vivo un diálogo de imposible conclusión, va a ir abriendo líneas de crédito a cuenta del Estado y lapidando el crédito del Supremo, del Tribunal de Cuentas, de la Abogacía del Estado…" Por último, concluye diciendo que, en el fondo, todo parece diseñado para el fracaso: "El Estado sufrirá para que Sánchez prospere, algo tan sencillo y poco épico".