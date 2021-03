Rafa Latorre: "No parece muy fiable que sea el derrotado el que escriba el sabor de la victoria"

Rafa Latorre reflexiona en Más de uno sobre la amarga victoria de Aznar, de la cual se cumple el 25 aniversario. Explica que "andan los analistas escribiendo fábulas históricas con moraleja para Pablo Casado", pero que no es fácil porque un cuarto de siglo no pasa en vano. Asegura que lo de amarga fue "una creación de Felipe González" y que no parece muy fiable que sea el derrotado el que escriba el sabor de la victoria.

Además, cuenta que en aquellas elecciones PP y PSOE sumaron el 76% del electorado, mientras que ahora apenas llegan al 45%. Señala Latorre que "lo difícil no es sumar, sino unir" y que otra máxima de la política es que "no siempre el resultado de una unión es igual a la suma de sus partes".

Por otra parte, interpreta que es posible que exista un problema estratégico en el PP, pero que, desde luego, es consecuencia de un problema de discurso. Comenta que también Sánchez podría quejarse de la desunión y buscar ventajosos referentes históricos. "Él, cuya victoria soñada ya no es que sea amarga, es que González consideraría semejante sufragio un batacazo, sin más adjetivos", concluye.