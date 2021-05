Rafa Latorre: "España será la primera nación con un Código Penal diseñado al perdón de los delincuentes"

Rafa Latorre habla en Más de uno de los presos del procés catalán y de la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de reformar en el Código Penal el delito de sedición. Asegura que toda decisión genuina de Pedro Sánchez atraviesa tres fases: una preventiva, en la que jamás se va a producir y en la que causa enorme escándalo que siquiera se sugiera la posibilidad; otra adversativa, en la que todavía se niega que se vaya a producir, pero ya se empieza a matizar que no sería tan grave; y la fase taxativa, en la que la decisión que se dijo que jamás se tomaría, no solo se toma, sino que "se vende como si respondiera a una necesidad imperiosa, la única política posible".

Recuerda que El País ha asegurado hoy que también habrá una reforma del delito de sedición, con lo que España será una nación pionera: "La primera con un Código Penal diseñado no al castigo de los delitos, sino al perdón de unos delincuentes", comenta. Además, añade que la urgencia de la reforma no responde a la inminencia de una sedición, sino al perdón de una ya consumada, una manera muy "innovadora" de diseñar un Código Penal. Señala que los viejos manuales dicen que el Código Penal es un conjunto de normas jurídicas que recoge las penas que se deben aplicar a los distintos delitos. "Bueno, pues el español también va a recoger una pena que no se debe aplicar. No me digas que no es original...", insiste.

Concluye diciendo que no hay mayor sensación de fragilidad que la de quien necesita tres adjetivos para hacer digerible un sustantivo. "El indulto va a ser rápido, limitado y reversible, pero cuando le añades tres adjetivos, el significado del sustantivo cambia. Al tercer adjetivo, el indulto pasa de conceder perdón a pedir perdón", finaliza.