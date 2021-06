Rafa Latorre, sobre los agradecimientos de parte del Gobierno a Carmen Calvo: "Peor que una omisión llamativa es un elogio inesperado"

"Hay veces que la política no puede ser explícita, pero eso no significa que con determinadas sutilezas no pueda resultar muy elocuente", comienza su reflexión Rafa Latorre. Se refiere a los agradecimientos de Irene Montero al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por la aprobación del proyecto de ley trans, al que elogió su pericia técnica y le agradeció lo fácil que resultó pactar con él la redacción del proyecto.

Por su parte, Campo, en cuanto tuvo la palabra corrió a mencionar a Carmen Calvo y a elogiar su sensibilidad, su compromiso con la igualdad, la labor de coordinación entre ministerios, etc. "Fue tan evidente la omisión de la ministra Montero como la mención del ministro Campo", dice Latorre. Y lo que hizo clamorosa la delicada situación de Calvo fue que Sánchez interrumpió el Consejo de Ministros para hacer un elogio de su labor ante todos los presentes.

"Cualquiera sabe que peor que una omisión llamativa y que una referencia escandalosa, más sospechoso es un elogio inesperado" sostiene. El hecho es que Carmen Calvo está en un momento complicado. Según algunas especulaciones, Calvo dejaría la vicepresidencia si hay una crisis de Gobierno. En El Confidencial informan: "La aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros es el comienzo. Quedan ahora meses y trámites para la ley trans que pueden propiciar cambios en el texto aunque también disputas más tensas entre PSOE y Unidas Podemos, y de estos con sus aliados parlamentarios".