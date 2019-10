Fernando Ónega: "Temo que el Valle de los Caídos se convierta en una exaltación del bando contrario"

Y respeto a quienes creen que el Valle de los Caídos no debe ser un lugar de culto a una dictadura, pero temo que se convierta en una exaltación del bando contrario, como está ocurriendo con la aplicación de la Memoria Histórica. Si los restos, sean huesos o cadáver embalsamado, acompañarán a la viuda para el resto de la eternidad, es un asunto íntimo que en nada afecta a la convivencia.

Lo que celebro en este momento es que Franco se desentierra y no se rompe ninguna estructura de este país. No pasa nada ni parece siquiera que vaya a tener grandes efectos electorales.

Y lo que pido es que, desaparecido el dictador de su sepulcro de privilegio, desaparezca también del debate político; que el señor Torra lo incluya en la "desfranquización" de España; que se quede en un capítulo cerrado de una historia que la mayoría de los españoles no han vivido; que desaparezca también de las elecciones, que no hubo una en que no se hablase de Franco, y no precisamente de su traslado. Y lo que se dice en estos casos: que tanta paz lleve a Mingorrubio como descanso y sosiego nos deja en el resto del país.

