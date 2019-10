Fernando Ónega: "Sánchez acierta al no querer hablar con Torra mientras no condene la violencia"

En toda posición política hay aciertos y errores. Yo prefiero hablar del presidente que del Gobierno, que al fin y al cabo obedece sus órdenes. Sánchez acierta al no querer hablar con Torra mientras no condene la violencia . Pero se equivoca al no decírselo personalmente, q ue en Cataluña se puede entender como menosprecio. Sánchez acierta en no contribuir a echar más gasolina al incendio.

Pero se equivoca al dar la impresión de que no existe o no actúa. Quizá le falte el discurso a la nación que vaya más allá del envío de policías y muestre autoridad, esperanza y categoría de hombre de Estado ante la más grave crisis que sufre la nación. Sánchez acertó al llamar a Casado, Rivera e Iglesias a su despacho, pero se está equivocando al no tratar de mantener la unidad de los partidos constitucionalistas, que ya están tan divididos como los independentistas.

Sánchez acierta al no promover medidas excepcionales como la Ley de Seguridad Nacional o el 155, porque no se dan las circunstancias delictivas que las justificarían. Pero se equivoca al no salir a explicar personalmente su negativa, porque le comen el terreno quienes proponen una respuesta de dureza, y eso se empieza a notar en las encuestas.

Y, por encima de todo eso, quiero resaltar el gran acierto de Sánchez: promueve una política de moderación, cuando menos de cautela, cuando menos de sujeción a la letra de la ley. Y acierta Grande Marlaska al diferenciar orden público y desafío constitucional.