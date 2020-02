Fernando Ónega: "El PP lo que no quiere es perder un milígramo de poder"

Después de lo escuchado ayer, este cronista no se atreve a hacer ningún pronóstico. Si el Gobierno ve a un Casado negacionista y bloqueador, el propio Gobierno estará trabajando en un plan B. Y si Casado no encuentra en Sánchez disposición a un cambio de su política, poco margen queda para negociar.

El impacto en las elecciones no lo tengo claro. Pensando en Galicia y el País Vasco, al PP le conviene una imagen de diálogo y consenso, un tono Feijóo, y al PSOE no le viene mal, porque la crispación tampoco le beneficia. Con lo cual, dudo que las urnas hagan cambiar algo.

Lo que tienen que hacer ambos líderes es cambiar su estrategia si realmente quieren algún acuerdo. Casado tiene que ser realista y saber que Sánchez no puede cambiar su programa de izquierda por una exigencia de la derecha. No puede suspender por su cuenta la mesa con los catalanes ni romper la alianza con Esquerra. Aunque quisiera, no puede dar imagen de saltimbanqui que echa a la calle a un socio porque otro se lo pide. Bastante hizo ya el saltimbanqui.

Sánchez tiene que hacer lo elemental: presentar un orden del día donde se separe lo urgente e imprescindible de la política general y darle alguna victoria a la otra parte. ¿Y qué es hoy lo urgente e imprescindible? Desbloquear las instituciones. Y eso no está en la disposición de Casado, que habló de pensiones, educación y financiación. Y como no está, me hace sospechar que el PP lo que no quiere es perder un milígramo de poder.