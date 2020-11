Fernando Ónega: "Si Podemos fuese un socio leal, llevaría al Consejo de Ministros sus iniciativas"

¡Qué pena que una iniciativa social como esta de los desahucios haya que comentarla en clave conspiratoria! Pero e inevitable. Yo parto de un razonamiento: o hay dos Podemos, uno que es gobierno y otro que vuelve a la oposición, o Podemos es desleal con el socio con quien gobierna.

No descarto la primera hipótesis, porque los dobles juegos abundan en nuestra política. Y acepto la segunda por pura aplicación de la lógica: si Podemos fuese un socio leal con el gobierno del que forma parte, llevaría al Consejo de Ministros sus iniciativas, los tratarían en privado Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, y no andaría por ahí buscando o participando en alianzas que, según la versión de Gabriel Rufián, buscan "doblegar y torcer el brazo al Partido Socialista".

Yo no sé si, como dices, director, si el señor Iglesias está midiendo las tragaderas de Sánchez. Si después de casi un año de compartir poder todavía no las midió, mal politólogo debe ser. De lo que estoy convencido es de que Iglesias pretende demostrar varias cosas. Primera, que el Partido Socialista y Pedro Sánchez están a su derecha. Segunda, que quien aglutina a la izquierda es él, al montar un nuevo frente con Esquerra y con Bildu. Tercera, que quien no tiene limitaciones –tampoco escrúpulos-- para pactar todos los días que haga falta con Bildu es él. Y cuarta, que quien garantiza a Sánchez el bloque de legislatura y le garantiza, en consecuencia, el sillón presidencial, también es él.