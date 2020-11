Fernando Ónega: "Si fuese verdad que no hay pactos con Bildu, no habría tardado cuatro días en decirlo"

Trampa a no trampa, lo que ha ocurrido con esta historia de Bildu es que Pedro Sánchez, se aterrorizó. Le entró un sudor frío y por primera vez se vio ante el precipicio. Oyó los estados de opinión, las críticas generalizadas, el cisma de sus barones, emprendió una vertiginosa marcha atrás y dijo a su Ejecutiva Federal que no había pactos con Bildu.

Si eso fuese verdad, no habría tardado cuatro días en decirlo. No habría estado en Pamplona el mismo día del otro acuerdo con Bildu sin decir una palabra. José Luis Ábalos habría dicho cosas muy distintas en su entrevista en El País. Se habría comunicado a los barones críticos que no hicieran caso del ruido externo, en vez de llamarles ayer desleales.

Mi tesis, por lo tanto, es que Sánchez intuyó una escapada masiva de votos y rectificó con su negación del acuerdo. Pero admitamos que Sánchez dice ahora la verdad, que no hay forma de rechazar los votos de Bildu y que ni él personalmente ni su partido pactaron con Bildu. Entonces es casi peor.

Entonces se confirma que Iglesias obró como si fuese un gobierno distinto, y creó la mayoría que le interesa para su proyecto político de la España plurinacional y desmontaje del régimen del 78. Habría buscado una alianza con separatistas para darles un papel en la dirección del Estado, y a espaldas de Sánchez. Esta teoría es de una gravedad extrema, pero lo dicho ayer no deja lugar a otra interpretación. Es decir, una de dos: o enemigo dentro, o pánico presidencial.