Fernando Ónega: "Iglesias se salva a sí mismo y arroja los despojos de Echenique a la jauría de los críticos"

En la realidad, le descabalgan de la secretaría de organización de Podemos. Es decir, lo hacen responsable de las debacles electorales de abril y mayo. Y no sólo en el conjunto de España, sino en Aragón. Es tradición que, cuando se pierden estrepitosamente las elecciones, dimite el secretario general. Así lo hicieron en el PSOE Joaquín Almunia y Pérez Rubalcaba.

En Podemos, no. En Podemos se busca sacrificar a una persona de primer nivel, pero de responsabilidades secundarias, como es el secretario de Organización. Lo importante es salvar al padre, proteger al líder máximo, como se hizo siempre. Iglesias se salva a sí mismo y arroja los despojos de Echenique a la jauría de los críticos, para que se calmen y poder decir que en ese partido hay autocrítica y las derrotas electorales se pagan.

Me preguntas si Iglesias logrará frenar el aluvión de críticas internas. No puedo responder todavía, pero lo dudo. Podemos, como demostró Ramón Espinar, es un partido en periodo de reflexión. Estaba acostumbrado a crecer y a soñar con la conquista del cielo. Hoy es un partido que se empieza a preguntar para qué está aquí. Es un partido que se plantea cómo sobrevivir. Y no está claro que la paz interna se pueda sostener solamente a golpe de autoridad.