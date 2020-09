Fernando Ónega: "La política está metida en la Fiscalía"

Lo que se desprende de ese fantástico documento que ha sido la entrevista al fiscal Luis Navajas es que hay dos Fiscalías en una sola institución. Dominando el paisaje, doña Dolores Delgado, cuyos vínculos con el gobierno no necesitan juglares. Por abajo, el lío: las señoras y señores fiscales, muchos de ellos, o algunos de ellos, marcados por lo que Navajas llamó “contaminación ideológica”. Unos bucean en el río de las leyes para llevar el agua al molino del gobierno que, para disimular, llaman progresista. Otros, si creemos al teniente fiscal del Supremo, trabajan con descaro a favor del PP. Unos neutralizan a los otros. Y es de suponer que la mayoría son imparciales, ya que la autonomía es su principio y la independencia no se la exige el reglamento.

El estremecedor testimonio de un hombre con fama de conservador, además de monógamo y monárquico como Navajas, denuncia que quienes conspiran contra el gobierno son más descarados y tienen más desparpajo. De sus palabras no se desprende que lo hayan presionado ni Dolores Delgado ni el Ejecutivo, más bien lo niega, pero sí quienes quieren empitonar al Ejecutivo. Y lo que a mí me quedó dolorosamente claro es que la política está metida en la Fiscalía. No sé desde cuándo, sospecho que desde siempre. Y si la política se mete en algo, se mete la ideología. Y si la ideología decide informes de los fiscales, esos informes salen sesgados. Navajas se desnudó ante vos, director Alsina, y desnudó a la institución.

