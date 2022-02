Fernando Ónega: "O Vox, o no hay gobierno. Ni Abascal soñó nunca con tal poderío"

Creo que has dibujado perfectamente el drama o, como dices, la cuadratura del círculo: si Vox no votará a Mañueco si no entra en el gobierno; si no entrará en el gobierno porque Pablo Casado se opone; si Pedro Sánchez vuelve al “no es no” y las minorías provinciales no suman bastantes escaños frente a la negativa del resto, el dilema se simplifica mucho y lo expresó el candidato de Vox al que se le puso cara de vicepresidente: o coalición o repetir elecciones.

O Vox, o no hay gobierno. Ni Abascal soñó nunca con tal poderío, ni este país se encontró nunca ante un riesgo de bloqueo tan evidente, ni la estrategia del PP podía imaginar un choque tan insólito como brutal.

El PP siempre tuvo dificultades para formar una mayoría, mató a Ciudadanos, que era el partido que se lo permitía con naturalidad, y ahora el socio posible es rechazado porque pactar con él le parece impresentable. Y, por si fuera poco, el Partido Socialista que tanto reclama al PP que arrime el hombro, se niega a arrimarlo él cuando le toca.

Señoras y señores, estamos ante el peor escenario poselectoral. Fíjense si será mal escenario, que Carlos Alsina, que tiene algo de brujo, le preguntó a Francisco Igea bastante antes de votar qué pasaría si hubiera que repetir elecciones, y el señor Igea respondió sin pensarlo mucho: si hubiera que repetir elecciones, sería para matarnos a todos.

No es más que una metáfora, pero invita a que vayan pidiendo la extremaunción.