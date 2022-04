Fernando Ónega: " No puede ser más grave investigar a quien quiere romper el Estado que trabajar por romperlo"

LEER MÁS Pere Aragonés amenaza con congelar relaciones con el Gobierno si no investiga el espionaje de Pegasus

Este cronista entiende que, si el Estado tiene un problema de asedio, interior o exterior, tiene que hacerle frente. Para ser eficaz en la defensa de su integridad, lo primero que necesita es información. Y para tener buena información en cualquier conflicto, uno de los instrumentos más acreditados y practicados es el espionaje, porque los conspiradores contra la unidad nacional no andan por las redacciones contando sus planes y estrategias.

El espionaje puede ser antiguo, con infiltrados y confidentes; puede ser algo más moderno con la aplicación de nuevas tecnologías, o puede ser supersofisticado, como dicen que es este Pegasus. A mí, por tanto, no me extrañaría nada que se hubiese espiado y esto jamás lo diré en público, pero lo grave sería que el Estado no tuviese toda la información de las intenciones de sus adversarios habiendo medios para tenerla.

Fuera caretas y seamos realistas. No puede ser más grave investigar a quien quiere romper el Estado que trabajar por romperlo.

Ahora bien: como eso es indecente, hay que hacerlo sin dejar rastro. Primero, porque atenta contra derechos básicos. Segundo, porque puede ser un delito. Y tercero, porque el independentismo necesita este tipo de denuncias para cargarse de razones y, en el caso de Cataluña, para volver a unirse.

Y nada une más al independentismo que la denuncia de espionaje. Da vida al discurso victimista y sea verdad o no, permite decir que un Estado que espía sigue siendo un Estado opresor.