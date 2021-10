Fernando Ónega: "El PSOE desde este fin de semana es Pedro Sánchez"

LEER MÁS Pedro Sánchez promete abolir la prostitución y derogar la reforma laboral esta legislatura

Punto primero: no hay acto, y menos apoteosis de partido, que no tenga su mirada puesta en las elecciones. Y si las elecciones posibles a corto plazo son dos, quizá tres autonómicas, sobre todo en la Comunidad Valenciana con un Ximo Puig entusiasmado, por no decir enardecido, más clara no puede ser ni estar la intención.

Punto segundo: tampoco limitemos la ambición del señor Sánchez a alguna autonomía, porque estamos pasando el ecuador de la legislatura y todo lo que hay por delante es horizonte electoral. Primero, municipales y autonómicas, y atención a los gestos: para las municipales, el adjetivo “municipalista”, uno de los apellidos que le pusieron al congreso. Para las autonómicas, integración de barones en la Ejecutiva, que no se da puntada sin hilo.

Y para las legislativas que vendrán después, todo lo demás: la socialdemocracia, que es lo mismo, pero suena más suave, más europeo y más centrista; la derogación de la ley mordaza y, sobre todo, de la reforma laboral, que no sé si se anuncia para respaldar a Yolanda Díaz o para cogerle la delantera ahora que Yolanda va por delante en valoración popular.

Y, como un partido necesita un liderazgo sólido, hemos asistido a la exaltación del líder con un nivel de decibelios pocas veces alcanzado en este país. El PSOE desde este fin de semana es Pedro Sánchez. El sanchismo era una realidad que se estaba asentando, y el 40 congreso ha sido su confirmación. ¡Qué digo! Ha sido su consagración.