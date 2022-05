Fernando Ónega: "Para Junqueras, el Gobierno español no merece la bandera de la negociación por haber espiado"

LEER MÁS Oriol Junqueras "indulta" a Margarita Robles y ya no exige su dimisión

A mí, qué quieres que te diga, beatificar a Junqueras me parece poco, aunque iniciar ese proceso en vida sea un privilegio a casi nadie concedido en la historia de la Cristiandad.

Es que lees su entrevista en El País y llegas a una conclusión: henos aquí ante el gran defensor de los pobres espiados. He aquí su santo patrón y no puede haber un santo patrón de desvalidos que no haya sido canonizado. Sáltese, por tanto, la fase de beatificación y váyase directamente a la canonización por su lucha contra la herejía espiacional.

Méritos que propongo para el expediente: cuando habla de decisiones útiles a la ciudadanía, la primera es saber que no te espían. Cuando habla de derechos, el incuestionable es también saber que no te espían.

Cuando justifica el rechazo de Esquerra al decreto de medidas anticrisis, alega cuán relevante es defender el derecho del ciudadano a saber que no lo espían. Y el Gobierno español no merece la bandera de la negociación por haber espiado.

Todos estos mandamientos de la ley Junqueras se resumen en una palabra mágica: transparencia. Con ella y la exigencia de responsabilidades se restaura la confianza en la sociedad. Nunca fue tan fácil salir de una crisis.

A ver qué hace ahora el Gobierno: si Junqueras consigue que la transparencia sea la cualidad fundamental de los secretos oficiales, don Oriol habrá hecho el milagro definitivo para que Roma lo suba a los altares y yo me ofrezca a sacarlo en procesión.