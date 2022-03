Fernando Ónega: "El Gobierno está en el momento más difícil de la legislatura"

Después de escuchar la relación de hechos y personas que acabas de hacer, sería inútil negar el desbordamiento del Gobierno. Todos los problemas derivados de los precios energéticos y de la huelga de transportes aparecieron de golpe, se agravan cada hora que pasa, hay sectores económicos que hablan de colapso, hay cierres temporales de empresas y el ciudadano está en plena psicosis de desabastecimiento.

No hace falta ser politólogo de guardia para percibir que el Gobierno, sin tener en cuenta el Sahara, está en el momento más difícil de la legislatura. Lo que ignoro es si el Gobierno mismo se siente desbordado, porque hoy tengo la sensación de que Sánchez se toma esto como un nuevo manual de resistencia o de supervivencia, no cambia su calendario, no hará nada hasta el día 29 y no dirá nada hasta el día 30.

Todavía no sé si es el hombre tranquilo que controla o cree controlar el caos o es el hombre que no sabe qué hacer ante el desbarajuste y espera luces de Europa. Lo sabremos en diez días.

Por eso mi pregunta no es si está desbordado el Gobierno, sino si está desbordado el país. Y creo que es el país, Alsina. Ese país que tira la leche por la alcantarilla. Ese país que suspende producciones. Ese país de los estantes vacíos.

Hace un mes soñaba con el milagro de la recuperación rápida y el maná de los Fondos Europeos. Hoy empieza a contar quiebras y vuelve a pensar en ERTES. Ese país somos nosotros y nuestras heridas. Al Gobierno se le puede cambiar.