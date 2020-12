Fernando Ónega: "Felipe VI es y quiere ser el rey de todos y para todos"

Ónega opina si el Rey debe rectificar el discurso que pronunció el tres de octubre de 2017.

Según La Razón, lo que pretende Podemos es que el rey Felipe VI aparezca en Nochebuena con cara compungida y a ser posible apoyado en un bastón y diga: "Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir". Y después, naturalmente, Pablo Iglesias publicaría un tuit en el que diría: "Forzado por la presión de Podemos, el jefe del Estado rectifica. Reconocemos el gesto, pero la forma de evitar estas situaciones es avanzar hacia una república con un presidente elegido y una mayor sensibilidad ante la España plurinacional". No está mal como estrategia. Republicana, por supuesto.

Lo que ocurre es que aquel 3 de octubre lo que hizo el rey fue defender la unidad de España, que es su gran función constitucional y eso no lo puede rectificar. Y lo que hizo también fue amparar a quienes se consideraban desprotegidos por el tsunami separatista, y esa gente sigue necesitando amparo de la Corona. Y, si alguna corrección tuviese que hacer Su Majestad, sería la de afirmar que es el rey de todos los españoles, los que comulgan con la Constitución, que en Cataluña eran en su origen el 91 % de los votantes, y los que queman sus páginas. Es y quiere ser el rey de todos y para todos. Y después de decir eso, que hasta un servidor le recomienda que lo diga y piensa que lo debía haber dicho en aquel discurso, el mismo Podemos en su versión Jaume Aséns y compañía, se sumaría a alguna manifestación donde haya una pancarta que diga: "Catalunya no te rei".