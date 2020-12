Fernando Ónega: "Si se hace sin armas, la sedición tendrá la misma o menor sanción que orinar en la calle"

Si la sedición solo es delito cuando se utilizan las armas, es evidente que queda reducida a un mero contratiempo, como me decías ayer, a una falta administrativa, como me planteas hoy, o sencillamente a nada: un jolgorio de unos cuantos para entretenerse, una parte del juego político ordinario con la evidencia de que todo vale. Vale jugar a cargarse la integridad territorial, vale desobedecer las leyes, vale, decíamos ayer, mear en la Constitución y en las instituciones. Si se hace sin armas, tendrá la misma o menor sanción que orinar en la calle, que aparcar en doble fila o que retrasarse un día en el pago del IVA. Tendría más castigo circular sin cinturón o tirar una colilla. Eso es tan ilógico que parece la propuesta de unos tipos que no pasan un control de alcoholemia.

Yo comprendo las ansias de Podemos por ver libres a los presos del procés. Incluso estaría dispuesto a calificarlas como nobles. Lo que desconocía es la tendencia anarquizante de sus dirigentes. Porque lo que proponen es legalizar la anarquía en el Código Penal. Lo que sugieren es dar vía libre a cualquier sublevación contra el orden constitucional con la única limitación de que sea sin armas, pero vale el recurso tumultuario o la proclamación de la independencia de un territorio. Desde el sosiego, sin levantar la voz, señores de Podemos, ustedes que son gente de gobierno y de la dirección del Estado, háganse un pequeño favor: piénsenlo otra vez.