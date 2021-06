Fernando Ónega, sobre la factura de la luz: "De qué sirve tanta inversión en renovables si lo gratis sale carísimo para el consumidor"

Lo que menos sospechaba un servidor es que, si emitimos mucho CO2 destrozamos la tierra, pero si reducimos CO2, hay que pagarlo. Y sale carísimo, oiga. No hay producto, ni emisión, ni invento humano que suba en un mes un 45% como el CO2 hizo subir en mayo el precio de la luz.

No sé de qué sirve tanta inversión en renovables, eólicas y solares, que fabrican luz gratis, si lo gratis sale carísimo para el consumidor. No sé de qué sirve fomentar el coche eléctrico, si ya parece una trampa: cuando todos tengáis ese coche, pagaréis el vatio a precio de gasolina. Y no sé de qué sirve el proyecto de ley que hoy va a Consejo de Ministros: cada idea del ministerio de Transición Ecológica hunde a un sector. Antes fue el automovilístico, ayer se hundieron las eléctricas en Bolsa. Pero no se preocupen los accionistas, que los consumidores lo pagaremos: en el mágico recibo de la luz cabe todo. Un peaje nuevo por CO2 y ya está.

Claro que el gobierno tiene soluciones incluso mejores. Si usted no quiere arruinarse, tiene otra oportunidad: aprovechar debidamente las noches, que estamos durmiendo demasiado. De 12 a 8 tiene ocho magníficas horas para poner la lavadora, la secadora, el lavavajillas y la plancha. Fíjese: ahora mismo todavía tiene 43 minutos para planchar barato. Y si no puede poner la lavadora en ese horario, pruebe a lavar a mano. Se hace ejercicio, se contamina menos, y yo escribiré un flamante libro titulado “el CO2 y la madre que lo parió”.