Fernando Ónega: "No se entiende que, si el PP tiene en Madrid una lideresa que gana elecciones, haya emprendido una batalla para descabalgarla"

Permíteme, antes de nada, una expresión de asombro. No se entiende que, si el PP tiene en la Comunidad de Madrid una lideresa que gana elecciones, el propio PP haya emprendido una batalla para descabalgarla. Que lo hiciera la oposición, sería su papel. Que lo haga la dirección nacional tiene un aire de suicidio.

Se han dado dos explicaciones: una, de deslealtad de la señora Ayuso cuando Pablo Casado dijo en una reunión que había dos candidatos a la presidencia regional. Otra, que Madrid es muy complicado para que una sola persona presida el Gobierno y el partido. La primera fue desmentida por Ayuso en El Confidencial, pero es palabra contra palabra. La segunda se sostiene mal, porque no creo que Madrid sea más compleja que Andalucía, por citar un ejemplo de gran territorio y similar población.

Pero más allá de este tipo de disculpas, el Partido Popular, tanto el estatal como el regional, debe saber tres cosas: Una, que mucha gente entiende que la oposición a Ayuso no es por la presidencia de Madrid, sino por miedo a que le quite a Casado la presidencia nacional si pierde las próximas elecciones. Dos, que estamos ante problemas internos que deberían tener solución interna y no dirimirse cada día en los medios informativos, que convierten las diferencias en conflicto.

Y tres, lo que me preguntas: claro que el perdedor puede terminar siendo Casado. Seguramente los dos, pero Casado sobre todo, porque el electorado castiga severamente la imagen de división.