Guerra abierta entre Génova y Ayuso por el control del PP de Madrid

Ruptura total entre Génova e Isabel Díaz Ayuso, o reunión de urgencia entre la dirección nacional y la gestora que controla el Partido Popular madrileño para alumbrar el mensaje que dice que la Presidenta de la Comunidad de Madrid no está habilitada para dirigir el PP de Madrid, según informa Carmen Morodo el diario La Razón.

El periódico sostiene que fuentes de la dirección nacional afirman ya, en privado, que no puede presidir el partido en Madrid quien no respeta la autoridad ni los procedimientos internos, estando enfrentada además al Secretario General. "No puede ser presidenta del partido quien no respeta la autoridad, ni los procedimientos internos, quien está enfrentada con el partido de Madrid, con la presidenta de Nuevas Generaciones y con el secretario general" apunta el poder orgánico.

Ayer tarde tuvo lugar una reunión de urgencia de la dirección que hoy controla al PP de Madrid, con Pío García Escudero y Ana Camins al frente, y la dirección nacional para evaluar el estado de la situación, después de la convulsa reunión de la Junta Directiva regional de la pasada semana y las informaciones aparecidas en los últimos días.

Ayuso tiene en su contra que no tiene ningún poder orgánico

Isabel Díaz Ayuso tiene en su contra que no tiene ningún poder orgánico, más allá de ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tiene apoyos en sus consejeros y en el partido regional, pero el mando lo controla por completo la nacional, ya que sale de una decisión tomada en Génova a falta del Congreso que, en principio, se celebrará en junio.

Y afirma La Razón que hay ya movimientos en la sede Popular de la calle Génova para desacreditar la candidatura de Ayuso. Dice que hay incluso llamadas para obtener información sobre puntos negros de la gestión de la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay movimientos con algunos de los consejeros para buscar información que pueda colocar en una situación delicada a Díaz Ayuso a la hora de librar su pulso por el liderazgo del partido.

Sostienen por primera vez que Ayuso no llegará a ser la presidenta del PP madrileño

Si desde fuera de Madrid aspiran a que pueda haber algún tipo de acuerdo entre las dos partes tendrán que actualizar sus impresiones porque el estado actual de la "guerra" no deja espacio para ningún acuerdo, y en el poder del partido sostienen por primera vez que Ayuso no llegará a ser la presidenta del PP madrileño, incluso aunque presente su candidatura, como ya tiene anunciado.

Aunque el PP madrileño se comprometió el viernes pasado a trasladar a Casado la pretensión de Ayuso y de otros muchos dirigentes en Madrid de celebrar cuanto antes el Congreso regional, La Razón dice que la dirección Nacional no es partidaria de ello y que ya no habla ni siquiera de lista de consenso.

El secretario general, Teodoro García Egea, cuenta con el apoyo de la dirección oficial del Partido Popular de Madrid para sostener el pulso a Ayuso. Y aunque desde fuera puede parecer que al PP no le interesa meterse en estos momentos en este tipo de líos, la crisis ha llegado a tal punto que importa más dejar el mensaje de que no hay discusión de la autoridad que el coste externo de la división. En la parte nacional creen que no afectará a Casado en su carrera hacia La Moncloa.

Martímez-Almeida ya mueve ficha en privado: "Yo lo que no quiero es que Ayuso presida el PP de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se moja en público en la batalla por el poder interno, pero mantiene reuniones con la dirección nacional, que apuesta por él como alternativa, según informa el diario El Mundo.

El caudal político de Ayuso es innegable. Y también lo es que, tras su victoria en las elecciones del 4 de mayo, sigue siendo la única presidenta autonómica del PP que no encabeza además el aparato regional. El choque de trenes reside en que la dirección nacional de los populares entiende que el Partido Popular de Madrid es una organización distinta a las demás, una especie de "distrito federal" a efectos de la organización del partido.

Según afirma, Martínez-Almeida ha transmitido en al menos cinco reuniones internas cuál es su resumen sobre el conflicto: "Yo lo que no quiero es que Ayuso presida el PP de Madrid". Así lo aseguró en una comida, en el reservado de un conocido restaurante de la capital, junto con miembros de su equipo y de Génova.

Isabel Díaz Ayuso bloquea en Whatsapp a Teodoro García Egea y cinco personas más del PP de Madrid

Fuentes del Partido Popular han confirmado a laSexta que Isabel Díaz Ayuso ha bloqueado a Teodoro García Egea y a cinco personas del Comité de Dirección y Ejecutivo de Madrid.

Sobre esta demanda de adelanto, fuentes del PP de Madrid han explicado, según informa laSexta que esto sería "hacerse el harakiri".

Desde Génova insisten en que el Congreso será durante el primer semestre de 2022 y no antes, como pretende Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dado explicaciones sobre esta supuesta amenaza y ha negado estar al tanto de la misma. Además, ha asegurado que "se cumplirá la ley, se cumplirán los plazos".