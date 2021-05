Fernando Ónega: "El diálogo depende de la convicción de que el Estado y España están por encima de los partidos"

Si no he leído mal, la cita de Suárez que hace Iván Redondo no es para invocar el diálogo, sino para recordar que Suárez creó la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia. Y el artículo tampoco tiene como argumento básico la incitación al diálogo, sino poner un pórtico de interés y emoción a la presentación del ambicioso estudio prospectivo 'España 2050'. Cien autores para una reflexión y supongo que interesantes conclusiones.

Lo mejor que el trabajo tiene para el diálogo es que no parte de posiciones ideológicas. En eso sí que se puede parecer al proyecto de Estado de Suárez. Las credenciales de Sánchez por las que me preguntas son discutibles. Sánchez hizo pactos para gobernar. Para gobernar él, se entiende. Permitió media docena de acuerdos sociales. E incluso probó dialogar con Cataluña. Pero el éxito del diálogo no depende solo de él. Depende de la confianza que inspire en los demás, que es perfectamente descriptible. Depende de que se termine de una puñetera vez esa obsesión por el poder que define al PSOE actual y las incontinencias del PP. Y depende de la convicción de que el Estado y España están por encima de los partidos y para eso no valen los líderes actuales.

Si se pretende de verdad diseñar el Estado y la España de 2050, los datos técnicos son una base. Y dado que son de gran altura, una buena base. Su éxito dependerá de lo que Sánchez pretenda hacer con ese papel: usarlo para gobernar él hasta 2050 o cederlo para aceptación general.