Fernando Ónega: "¿Cómo se puede haber dejado de escuchar a los médicos?"

Ya me gustaría saber darte una respuesta, director. Solo te puedo decir que los colegios médicos tienen razón. Solo puedo añadir que me alarman los términos de tu pregunta: se ha dejado de escuchar a quienes antes se jaleaba.

Dios mío: con más de 72.000 contagios diarios, ¿cómo se puede haber dejado de escuchar a los médicos? ¿Cómo se nos puede haber dejado a todos sin su orientación diaria? ¿Cómo se puede haber prescindido de esa referencia de autoridad?

Solo se explica desde aquella recordada prepotencia de “hemos salvado 450.000 vidas”. Y lo tremendo está en la consecuencia que mencionabas, Alsina: esas personas que saben de medicina califican como contradictorias las escasas medidas adoptadas. Y encima, se falla en la previsión de recursos y hoy es noticia que no habrá test de antígenos en farmacias hasta el 3 de enero.

Y es tremendamente cierto que se ha creado en la sociedad una falsa confianza en que ómicron contagia, pero no mata. Quizá mate menos, pero la atención primaria está desbordada, las UCI se siguen llenando, el personal médico sufre fatiga profesional, no hay una palmada en el hombro que lo anime, y en decenas de miles de casas no habrá Nochebuena familiar porque hay alguien contagiado, que es como decir apestado.

Triste victoria de la autosuficiencia política sobre la medicina. Triste victoria de una acción que ostensiblemente prioriza la recuperación económica sobre el derecho a la salud. Triste victoria de la prepotencia.