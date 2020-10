Fernando Ónega: "Casado se encuentra ante la trampa perfecta en la moción de censura de Vox"

Fernando Ónega dice que tiene una salida en la moción de censura de Vox: hacer un discurso que desmonte a Vox y tan contundente con Sánchez, que haga creer a la gente que fue él el que presentó la moción de censura.

Es que si el PP hubiera aclarado ya postura, tú no me estarías preguntando por la postura del PP, ni los periódicos dedicarían hoy la mitad de su sección política a la postura del PP, con lo cual el PP no sería noticia. ¿Quiero decir que es una táctica? No lo descarto. Yo en política nunca descarto nada. También digo que Casado se encuentra ante la trampa perfecta. Cualquier cosa que haga será un acierto y un error.

Si vota sí, hará lo que le pide el cuerpo, que es rechazar a Sánchez, pero hará un inmenso favor a Abascal, porque lo que se vota es un candidato a la presidencia, y será decir que Abascal es buena alternativa. Si vota no, a quien les estará haciendo el favor del año será a Pedro Sánchez, que saldrá de la moción de censura con mucho más respaldo del que tuvo en la investidura como presidente del gobierno.

A los votos del PSOE, Podemos y las minorías radicales, independentistas y demás, Pedro Sánchez añadiría el voto de la derecha, un éxito nunca conseguido en este país. Y la abstención es un situarse en medio, que será interpretado por algún sector como una actitud blandengue que Sánchez y Abascal podrían utilizar en su beneficio. Lo dicho: la trampa perfecta. Como tanto se ha repetido, una moción de censura que parece planteada contra el PP. Casado tiene todavía una salida, quizá la única: hacer el discurso de su vida. El discurso que desmonte a Vox y tan contundente con Sánchez que haga creer a la gente que es él quien presentó la moción.