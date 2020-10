Fernando Ónega: "Muchas penas de cárcel, para solo 245.000 euros que el PP tiene que devolver"

Judicialmente, asunto ventilado. Habló el Supremo, y "Roma locuta, causa finita". Eso significa que los condenados que están libres deberán entrar en prisión. En el caso de Correa y de Bárcenas, con más años de cárcel que si hubieran cometido un crimen. Políticamente es otra cosa.

Como la sentencia suprime los párrafos que motivaron la moción de censura, el PP ya comenzó una campaña para decir que Pedro Sánchez llegó al poder a caballo de una mentira, aunque fuese la verdad de la sentencia recurrida de la Audiencia Nacional. Quedan muchas discusiones sobre la financiación ilegal del Partido Popular, porque el Tribunal dice que eso no se juzgaba.

Y sobre la existencia de la caja B, el Supremo enciende una vela a Dios y otra al diablo. A Dios, porque reprocha a la Audiencia excesos al hablar de esa figura ilegal cuando no había acusación ni defensa. Pero al diablo, porque reconoce que los delitos cometidos están ligados a esa contabilidad. Como las meigas, la caja B no existe procesalmente, pero haberla hayla. O húbola, para no hacer una nueva acusación.

Y también dará que hablar la responsabilidad del partido a título lucrativo. Eso significa que el PP, como tal, no participó ni conoció el delito, pero se benefició. Y así pasa lo que pasa: que La Razón niega que el PP haya delinquido y El País asegura que se lucró con la trama. Y una apreciación de aldeano: muchas penas de cárcel me parecen, para solo 245.000 euros que el PP tiene que devolver.

