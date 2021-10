Fernando Ónega: "El ala podemita del Gobierno gana siempre porque controla mejor el relato"

¿Cómo no voy a compartir que Unidas Podemos ganó esta batalla? Las evidencias no se pueden negar. Y este cronista no escribió otra cosa desde que se comunicó el acuerdo. Pero me haces una pregunta bien interesante: por qué el ala podemita del Gobierno gana siempre. Respuesta elemental: porque controlan mejor el relato.

Tienen más desparpajo para divulgar sus exigencias y difundir las discrepancias y, una vez situados los temas en la opinión pública, solo necesitan apretar para que dejar al PSOE en un escenario que el PSOE no puede aceptar: quedar ante el electorado de izquierda como un partido derechoso y sometido al dictado del capitalismo. Lo ocurrido con el paquete vivienda-impuesto de sociedades-Presupuestos es toda una lección de astucia y habilidad. Tomaron la iniciativa del control del alquiler y el combate a las grandes empresas que no pagan.

Desde ese momento ya es un triunfo. Deslizaron la idea de que el PSOE no quería, con lo cual se quedaron con la bandera social: Unidas Podemos, motor de la justicia distributiva. Amenazaron con que no aprobarían los Presupuestos, aunque eso rompiera el gobierno, mensaje sutil de que están con el pueblo que sufre y no tienen apego al poder. Y los socialistas ceden porque Sánchez necesita agotar la legislatura, para agotar la legislatura necesita estabilidad y para la estabilidad tiene que ceder. Como dice Simeone cuando pierde, Yolanda y Belarra le han cogido el truco. El truco del almendruco.