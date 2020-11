Rubén Amón indulta al votante del PSOE: "El único escarmiento consiste en las urnas"

Querido votante socialista, acudo a indultarte. No sabes cuánto te entiendo. Tu incertidumbre. u congoja. Porque ya no sabes cuál es el PSOE. En qué se ha convertido. Y hasta qué punto las primeras siglas coinciden con las iniciales de su secretario general. PS.

Así se identifican. Y no porque PS haya profundizado en la idiosincrasia socialdemócrata, sino porque el PSOE se ha degradado a las necesidades de PS. Que no entiende de ideologías. Tanto le valió un pacto de investidura con Rivera como ahora le sirve el abrazo de Bildu.

Comprendo tu desasosiego, querido votante del PSOE. Entiendo que si me escuchas, amigo, no tienes sintonizada la SER. Y que te planteas penalizar las decisiones de PS. Y que no terminas de explicarte qué coño es esto del viejo PSOE y del nuevo PSOE.

Viejo es el recurso peyorativo en que se amalgama la frágil resistencia. Los barones mudos. Los ministros estupefactos. González. Guerra. Los represaliados tipo Madina. Los difuntos profanados, tipo Rubalcaba. O sea, el viejo PSOE es el auténtico PSOE.

Pero aquí gobierna el PSOE nuevo. Que es el de la omertà y de las tragaderas. El PSOE de PS. Vertical, oportunista. Sin debates internos. EL PSOE del comisariado. El de Ábalos y el de Lastra. El de las baronías entusiastas. Que si Ximo. Que si Armengol. Que si Zapatero. Viejo PSOE en términos cronológicos. Pero nuevo en términos conceptuales.

Es un PSOE difícil de reconocer, pero al que beneficia el ciclo virtuoso de la victoria. PS ha creado un fenómeno político que vacía el partido de identidad al tiempo que le garantiza un par de legislaturas en el poder. Con la derecha dividida, no hay alternativa a Frankenstein. PS no conoce límites éticos. Por eso ha blanqueado a Arnaldo.

El único escarmiento consiste en las urnas. Tu verás, querido votante del PSOE. De ti depende.