Rubén Amón indulta a San Valentín: "Más que una figura divina es un afrodisiaco"

EL INDULTADO DE RUBÉN AMÓN

No creyendo en el amor, me parece que San Valentín es el santo idóneo para celebrarlo, el amor. Porque es un santo impostor. Ya sé que me estoy metiendo en el terreno de tu santoral, doctor Alsina, pero es que la Iglesia lo desalojó del santoral. Y lo hizo el año de mi nacimiento: 1969.