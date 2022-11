Rubén Amón indulta a Messi y Cristiano Ronaldo: "Es el fin de una época"

Probablemente habréis visto la publicidad impresa en los periódicos. O en la tele. En la radio no porque la radio no transmite imágenes ni por tanto puede exponer la escena de Messi y Ronaldo jugando al ajedrez sobre una maleta de una marca de lujo conocida por la L de Louis y la V de Vuitton.

Y no es un montaje. No digo que la campaña no haya tenido retoques. Ni que sea demasiado verosímil imaginarse a Cris y Leo desafiándose como Karpov y Kasparov en la coreografía de las blancas y las negras, pero los dos futbolistas compartieron las sesiones. Y posaron juntos de verdad con cierta impostura intelectual.

Actitud reflexiva. Cuidado extremo en el peinado. Unos tatuajes que contradicen la liturgia ajedrecística. Y una partida de ficción no para contraponerlos, sino para conciliarlos. Prevalece el encuentro sobre el desencuentro. Y firman la paz los futbolistas después de haber sido los artífices de la mayor rivalidad balompédica de la última década y media.

Messi y Cristiano. El genio y el bicho. El zurdo y el diestro. El Barça y el Madrid, al menos hasta que la marcha de los clubes que mejor los identificaron y más los estimularon ha supuesto para ambos la pérdida de la hegemonía y el camino de la decadencia.

El armisticio de Louis Vuitton sorprende a ambos en una posición crítica. Porque a Cris lo han despedido del United. Y porque la derrota de Argentina contra Arabia ha señalado la maldición mundialista de Leo.

No es una foto, ni una campaña. Es el fin de una época, el abrazo de Nadal y Federer. Y quién sabe si la premonición de una finalísima, Argentina contra Portugal, que propone a ambos el último título que les falta. Y que deja sus carreras históricas suspendidas en el aire.