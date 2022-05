Rubén Amón indulta a los antimadridistas: "No sé dónde estarían los merengones si los partidos duraran 90 minutos"

Querido antimadridista, entiendo tu desasosiego. No sabes cuánto. Y comprendo la crueldad a la que has sido expuesto esta temporada. No por la bufonada de la Supercopa de Arabia, sino por el paseo del Madrid en la Liga y por la trama sadomasoquista de la Champions.

Tantas veces has visto al Madrid abatido, tantas ha resucitado el fantasma de Juanito. No sé dónde estarían los merengones si los partidos duraran 90 minutos, pero tampoco les vamos a restregar la hegemonía de la zona Cesarini, aquel jugador de la Juventus de los años 30 cuyas cualidades y goles destacaban cuando los partidos llegaban al final del final.

Siempre igual, te dices a ti mismo, querido antimadridista. La remontada, el penalti. La prórroga. El cabezazo de gracia. Pero recuérdate una cosa muy importante: no eres del Madrid porque no quieres, no porque nadie ni nada te haya discriminado. Y haces bien.

Otra cuestión es convivir con la pesadilla recurrente y con toda la prosodia del régimen. Voy a darte algunos consejos. El Liverpool es uno de ellos. Y puedes utilizarlo un par de semanas. Imagínate que tantas proezas se malogran el día grande. Y que el Madrid regresa de París apaleado por los reds. Porque no hay partido de vuelta ni miedo escénico.

En caso contrario, trata de encontrar sosiego con otros paliativos. Lo mal que te cae Guardiola. El prestigio del fútbol español, que sé yo. El escarmiento a los jeques.

Puedes decirte a ti mismo el fútbol solo es un juego. Y quizá te consuele el cariño que le tengas a tu amigos y familiares del Madrid. Seguro que hay algunos. Y que su dicha es la tuya. Sería más fácil si se callaran la puta boca, ya lo sé.

No te he convencido, ¿no? Yo tampoco lo estoy. Por eso creo que el 28 por la noche voy a ir al cine.