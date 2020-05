La España que madruga: La prensa anuncia la primera denuncia colectiva contra el Gobierno por la gestión de la epidemia

Rubén Amón habla en sus siete preguntas del consumo en bares y restaurantes en la fase 1 de la desescalada, entre otras cosas. Rafa Latorre explica que la prensa anuncia la primera denuncia colectiva contra el Gobierno por la gestión de la epidemia.

Asimismo, Marta García Aller nos lleva hasta Mombasa, la segunda mayor ciudad de Kenia y puerto del país. Allí el Gobierno keniano está tratando de desplegar una estrategia de prueba masiva de coronavirus, pero no será funcionando porque no hay voluntarios a hacerse la prueba. Muy poca gente puede costearse quedarse en casa en cuarentena varias semanas si da positivo. Así que el Gobierno ha anunciado que costeará el costo de la cuarentena, porque la gente enfermaba y no iba a los centros de salud ante el temor de no poder ir a trabajar.

Por otro lado, el profesor Rodríguez Braun nos trae de la prensa económica. El diario El Economista cuenta que de las 15 personas designadas por Moncloa para diseñar el polémico plan de desescalada, tan solo un tercio tiene formación médica. Por último, conocemos la actualidad deportiva de la mano de Félix José Casillas.