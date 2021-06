Los diarios continúan hablando de los indultos tres días después de su aprobación

Tras las preguntas de Amón, Rafa Latorre repasa los principales titulares de los periódicos españoles. La prensa continúa hablando de los indultos, aunque novedad hay bastante poca. La Razón comenta que el Gobierno enfría las expectativas respecto de su efecto balsámico y reconoce que no hay ninguna garantía de éxito. El Gobierno admite que la mayoría de los indultados no lo merece personalmente. Así lo explica El Español, que dice que en cinco de los nueve informes individualizados, la utilidad pública se impone sobre cualquier otra consideración, porque no hay señal de arrepentimiento. En el caso concreto de Joaquim Forn, dice que “los factores vinculados a la percepción que la sociedad tiene de Forn no le hacen merecedor del indulto, pero deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar la utilidad pública de la decisión, en la medida en que su puesta en libertad pueda favorecer la vía del diálogo”. El Español trae una encuesta muy interesante, donde dicen que se mantiene el rechazo social a los indultos: un 73% sigue rechazando la medida de gracia porque dicen que será un aliciente para repetir el desafío, aunque Sánchez ha conseguido darle un vuelco a la opinión de los votantes socialistas –el 52% ya aprueba las medidas de gracia–. Vozpopuli ha analizado qué consecuencias tiene esto en la salud electoral del PSOE y concluye que nefastas: “’Se desploma en los sondeos’: los indultos dan la puntilla a la credibilidad de Sánchez”, y añade que el promedio de las últimas encuestas publicadas da al PP una ventaja de más de 30 escaños respecto al PSOE. En El Mundo, la Abogacía del Estado refuerza el cerco del Tribunal de Cuentas a Oriol Junqueras y Andreu Mas-Colell y les aproxima al embargo. Además, La Vanguardia apoya en su editorial a Antonio Garamendi.

Marta García Aller nos traslada a Budapest, la capital del país al que los líderes europeos están pidiendo que recule la nueva ley que discrimina los derechos de los homosexuales y atenta contra la libertad de expresión. No solo afecta a la educación sexual en las escuelas, también censura la publicidad y los programas que emite la televisión, que no podrán mostrar personajes gays a menores de 18. No podrá salir entonces en el telediario húngaro el primer ministro de Luxemburgo hablando de su marido y advirtiendo que en su orientación sexual no tuvo nada que ver lo que vio en la tele de niño. Además, viajamos a Saskatchewan, una provincia canadiense donde se han encontrado 751 tumbas anónimas en el sitio en el que estaba un antiguo internado católico a los que el Gobierno canadiense enviaba niños indígenas. Entre 1863 y 1998, más de 150.000 niños indígenas fueron separados de sus familias y colocados en estas escuelas en todo Canadá. En la Columbia Británica se encontraron hace unas semanas los restos de otros 215 niños, lo que ha reabierto el debate del maltrato y la discriminación que sufrieron los indígenas.

Con Carlos Rodríguez Braun repasamos la prensa económica. En Expansión, Aena planea volver al dividendo en 2022. Santander vincula el bonus a igualdad. El consejo de Iberdrola ratifica su respaldo a Galán. Abu Dabi sale de Nortegas en plena opa sobre Naturgy. El consejo de Iberdrola ratifica su respaldo a Galán. El Gobierno deja para 2027 ajustar la pensión a la esperanza de vida y en un editorial, Expansión dice que “el voluntarismo del Gobierno no se sostiene de acuerdo a las estimaciones de todos los expertos e, incluso, de la OCDE, que ha alertado de que sin un ajuste importante del gasto la sostenibilidad de la deuda española, que alcanzaría el 171% del PIB en el año 2050, estaría en peligro”. En Cinco Días, las tecnológicas globales lideran las carteras de las grandes sicavs. Acciona Energía sextuplica su valor en los últimos cinco años. Las subidas fiscales de la ley antifraude: entre otras, cambia el valor catastral de las casas a efectos de liquidaciones de patrimonio, sucesiones o donaciones. En El Economista, Sánchez necesita que ERC apoye el Presupuesto dos años para obtener los fondos de la UE.

Félix José Casillas resume la actualidad deportiva con las noticias más importantes de la jornada. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, estuvo anoche en El Transistor de Onda Cero, donde habló de la marcha de Sergio Ramos y Zinedine Zidane y la Superliga y la UEFA. Además, si la Selección española gana ante Croacia, el lunes habrá extensión del viaje a Rusia sin pasar por casa. Hasta mañana a las 18:00 no habrá fútbol de octavos de final. Arranca mañana también el Tour de Francia, hay motos en Países Bajos y Fórmula 1 en Austria. Asimismo, Paraguay venció a Chile en la Copa América y, en la NBA, los Clippers vencieron a los Suns, aunque los de Phoenix siguen comandando la eliminatoria de Finales de Conferencia por 2 a 1.

Además, el profesor Rodríguez Braun nos deleita con el repaso lírico de la semana como cada viernes.