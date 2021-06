Juan Carlos Campo: "Si Puigdemont viene a España será detenido"

LEER MÁS Los nueve condenados por el "procés" salen de prisión tras ser indultados

Tras la aprobación de la concesión de los indultos a los presos independentistas en el Consejo de Ministros el pasado martes, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, explica en Más de uno que fue una decisión difícil, "una apuesta valiente del gobierno en pos de la convivencia y el interés general", basada en la convicción de que es necesario "tender la mano a quien piensa diferente".

"El indulto no es un olvido, es un perdón para construir un futuro mejor"

Campo garantiza que el Gobierno trabaja para garantizar la prosperidad de España, algo que no se logrará si no hay una convivencia pacífica. Asimismo, considera que hace años se produjo en Cataluña una fractura de la sociedad y, por ello, "hoy hay que dar pasos hacia delante, el no hacer nada ya lo hicieron otros y salió mal", comenta haciendo alusión a la inacción del gobierno de Rajoy.

Aún así, Campo insiste en que "el indulto no es un olvido, sino un perdón para construir un futuro mejor". Se trata de un indulto parcial, puesto que los demás pronunciamientos de la sentencia, como la inhabilitación y la condicionalidad, permanecen. "Si cometen un delito grave tendrán que rendir cuentas por aquel delito nuevo y tendrán que cumplir los términos de la nueva sentencia", asegura.

"Si Puigdemont vuelve a España será detenido"

El ministro de Justicia no duda que Puigdemont será detenido si vuelve a España: "Es un huido de la Justicia, le invito a que venga para ser juzgado", afirma a la vez que aclara que a Puigdemont no le ampara la inmunidad del Parlamento Europeo. Además, comenta que en Puigdemont no se atisba ningún afán de diálogo, convivencia ni concordia.

Sin embargo, el gobierno defiende que Oriol Junqueras es un líder relevante en la sociedad catalana y, por tanto, es una figura necesaria para el restablecimiento de la convivencia y la concordia. Además, Campo confía en la palabra de Junqueras sobre su renuncia a la vía unilateral, pero aclara que todo diálogo y negociación debe situarse "siempre dentro del marco constitucional y del ordenamiento jurídico".

"La unidad de España está garantizada, pero la convivencia hay que trabajarla"

Sobre la declaración de independencia por parte del gobierno de Puigdemont en 2017, el ministro manifiesta su total rechazo considerando que se produjo "la reacción que tenía que tener tal acción fuera de lugar". Recuerda que inmediatamente se restableció la unidad de España, la cual está garantizada por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, "la convivencia es algo que hay que trabajar hoy pensando en el mañana", dice en relación a la concesión de la medida de gracia.

Para Campo, la Justicia no tiene la misión de resolver problemas políticos, sino de condenar a quienes cumplen delitos. "Cada uno cumple en democracia el papel que tiene que cumplir" y, en este momento, los indultos "sirven para resolver un problema subyacente".