Parece que Onda Cero en Granada ha existido siempre

Cuando me contaron que Onda Cero Granada celebraba su trigésimo aniversario, no me salía la cuenta. Porque Onda Cero está tan arraigada en esta ciudad, que treinta años me parecen pocos.

Yo tengo la impresión de que, aquí, Onda Cero ha existido siempre. Cuando los omeyas empezaron a desmoronarse en el año mil y poco, ya estaba allí Juan Andrés Rejón para emitir un debate entre los partidarios de la taifa y los del califato. Y cuando Fernando el Católico, acampado en la Vega Baja, entretenía la espera jugando al fútbol con Quique Pina, ya estaba allí Pedro Lara para sacar de sus casillas al presidente del Granada. Es más, existe una grabación en el archivo de Onda Cero Granada -que me puso el otro día Antonio Aróstegui, nuestro técnico de sonido- que prueba la cantidad de años que lleva haciéndose el metropolitano.

En la grabación se escucha la voz de Boabdil diciéndole a la reina Isabel, antes de entregarle las llaves, “tenga cuidado con los hoyos, señora”. Porque la ciudad ya estaba en obras. 1492. Desde entonces están a tortas entonces el alcalde Torres Hurtado y el presidente Griñán por el dinero y por el trazado. Que me lo metes por abajo, que te lo llevo por arriba. Que me vas a atascar el Zaidín, que por qué no te callas. Llevan así quinientos años. O lo parece. Porque el metro empezó a hacerse antes que la capilla real, vivía aún Isabel. Y con suerte terminará de hacerse cuando reine Leonor. Como dice un vídeo con mucha guasa que me han enseñado esta tarde, y que está en youtube, “de los creadores de El Escorial y la Sagrada Familia de Barcelona, llega ahora el metropolitano de Granada”.

Del AVE, entonces, mejor ni hablamos. Del AVE calculo que hablaremos cuando Onda Cero cumpla otros treinta años. Me acuerdo que lo primero que se dijo es que el AVE estaría aquí en 2007. Estamos acabando el 2012 y aún no ha llegado a Loja. Y antes había dinero, pero ahora, con lo apurada que anda la cosa, ¿verdad? Métele tú prisa a la obra, si no hay un euro para hacer nada.

Antes Torres Hurtado lo tenía más fácil, porque en Madrid gobernaba Zapatero y podía atizarle por racanear inversiones en Granada. La culpa de que el AVE no llegara nunca era de José Blanco, el ministro aquel que paraba a recoger gente en las gasolineras. Pero claro, ahora la cosa ya es más complicada, porque quien gobierna es Rajoy y la responsabilidad de que el AVE llegue le corresponde a Ana Pastor, que es una ministra con un cargo que luce mucho cuando hay dinero y te pasas el día cortando cintas pero que es un infierno cuando no hay dinero, porque te persiguen los presidentes autonómicos y los alcaldes de tu partido para que inviertas más en su territorio.

Vaya al lugar de España al que vaya Ana Pastor, allí hay un alcalde del

PP pidiéndole que mire más por lo suyo. Como si en todas partes se encontrara con fray Leopoldo de Alpandeire, el fraile limosnero. El alcalde Torres Hurtado, para que la ministra no se olvide del AVE de aquí llama cada mañana al ministerio:

- ¿Está la ministra?- pregunta.

- Pues ahora no puede atenderle, alcalde, está hablando por teléfono.

- Hablando, ¿con quién?

- Pues con otros alcaldes, para darles, también. largas.

- Es que estoy preocupado por si el AVE no llega.

- No se preocupe, alcalde, que el AVE va para allá, lo que pasa es que llegará un poco tarde, pero vamos, tampoco es el primer tren que llega con retraso, ¿verdad? Entonces, en lugar de llamar todos los días, haga una cosa: váyase usted a la estación y quédese allí esperando.

- ¿La estación? Pero si ésa es otra, que no tenemos estación.

Que la estación la iba a hacer Rafael Moneo. La iba a hacer, porque ahora ya... Mientras no haya AVE nos apañamos con la que tenemos, dicen en Renfe y en el ayuntamiento. El proyecto era muy bonito, ¿no? Ambicioso. Caro. La estación como gran ventana panorámica a la Alhambra. Un mirador acristalado. Los andenes amplios, todo muy limpio y en colores claros. Dices: bueno, por lo menos está inaugurada la maqueta de la estación. Es pequeña, pero te puedes imaginar que la estás viendo desde lejos.

Es que en Granada sois muy de debatirlo todo. Botellón, si; botellón, no. El metro por arriba, el metro por abajo. Cuando llegue el AVE, por dónde lo metemos. Bueno, aquí diríais -y que me perdonen los oyentes porque en el resto de España es una palabra que suena fea pero que aquí rara es la frase que no la lleva- aquí diríais “por dónde pollas lo metemos”. Qué expresión tan granadina. Por eso se dice que en Granada los debates se alargan más que Nacho Vidal. Con el peligro que tienen los debates aquí, conociendo la guasa y la malafollá que se gastan ustedes.

En Onda Cero les estamos muy agradecidos por estos treinta años de compañía y de confianza. La confianza es una cosa importante. Para las finanzas, sobre todo.

Os acordáis que cuando Rajoy llegó al gobierno siempre decía esto: la crisis es...de confianza; no generamos...confianza; tenemos que recuperar...la confianza. Pues ahí seguimos, con la confianza un poco flácida y tratando de asegurarnos todo el dinero prestado que necesitamos. Yo pensé que iba a ser hoy cuando se pidiera el rescate. ¿Por qué? Porque siempre que venimos a Granada saltan noticias muy gordas.

El año pasado estuvimos aquí el día que mataron a Gadafi -¿os acordáis, la mala cara que tenía ese hombre?; no, muerto también, pero digo antes-; y fue el día que los etarras anunciaron que lo dejaban. Que estuvimos debatiendo aquella noche si aceptábamos pulpo como animal de compañía. Digo si vamos a Granada, esto es que a Rajoy lo rescatan. ¿Quiénes? Pues los colegas europeos.

Sabéis que hoy están de kedada en Bucarest. Que es un sitio con mucha vida nocturna. Bueno, con mucha vida. Bueno, es un sitio. Merkel les envió un wathsapp: kedamos el jueves en Bucarest y le decimos algo al griego. Porque el griego, que se llama Samarás, quiere saber si le vamos a soltar ya los 30.000 millones que necesita o se va a Cobo Calleja a pedírselos a Gao Ping. Pero de paso le están dando una vuelta más a lo del rescate éste nuestro. Que al final el rescate no termina de llegar y entretanto estamos consiguiendo dinero en los mercados a un precio más barato que las últimas veces.

Hoy el Tesoro ha metido en la buchaca otros cinco mil millones al 5,5 % aprovechando que la prima de riesgo sigue menguando. Dices: mira la prima de Zumosol, lo que está encanijando. Antes parecía hermana de Tachenko y ahora es el Fary. Y que siga encogiendo, que eso nos viene bien. Rajoy se ha plantado en la cumbre encantado de ver que la tenemos pequeña y dispuesto a convencer a Alemania de que el banco malo va a ser un éxito.

Le preguntó la Merkel: ¿has hecho ya el banco malo? Y Rajoy dijo: por supuesto, guapa. Rajoy le dice “guapa” para que ella se crea que él tiene una idea equivocada de las cosas. Y Merkel preguntó: “¿pero lo has hecho malo malo? “Malo, malo, malísimo”, respondió Rajoy, “ni los de Lehman Brothers lo empeoran”. Y ella “¿pero cómo de malo?” Y él: “malo que tú lo miras, y se quitan las ganas de acercarte. Abres la puerta y se desencaja. Tienes que ir con mascarilla, porque todo lo que tienen allí son productos tóxicos. ¿Por qué? Porque es un banco malo. Vas a la ventanilla y tiene las cortinas echadas. En lugar de folletos sobre planes de pensiones tienen publicidad de funerarias. ¿Por qué? Porque es malo. En lugar de director está Freddy Krueger con su guante lleno de cuchillas dispuesto a sacarte los higadillos. ¿Por qué? ¡Porque es un banco!

No, es broma. En realidad, y aunque se llame banco malo, es más bien una agencia inmobiliaria. El mercadillo de gangas. Tengo pisos baratos, quién me los compra. Estarán allí los banqueros que hayan fracasado, reconvertidos en agentes inmobiliarios.

- Mira qué casa, trescientos metros cuadrados, vistas a la Alhambra, terraza, piscina climatizada, antes era de Bankia pero se la hemos sacado a buen precio. Materiales de primera calidad, céntrica, bien comunicada, no me diga usted que no es un chollo.

- Ya, pero es que soy chino y tengo poco dinero.

- ¿Chino con poco dinero? Anda, anda, emperador. Que seguro que has traído el dinero en un carro.