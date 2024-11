Monólogo de Alsina: "Recoger lo sembrado"

Crucemos los dedos para que no acabemos todos la semana hablando de Putin y su botón nuclear. No parece, es verdad, que a los gobernantes de los veinte países del G-20 -los veintipico, contando con Sánchez, Úrsula y Muchanga, el de la Unión Africana-, no parece que haya inquietado en exceso escuchar al ministro putiniano de Exteriores, incumbtible Lavrov, señalar a Estados Unidos como coautor del ataque ucraniano contra territorio ruso. O saber que su jefe, Vladimir, amaga con utilizar armas nucleares para responder a los ataques, aunque éstos no sean nucleares.

Zelenski ha empleado por primera vez los misiles americanos que le ha cedido Biden para bombardear un arsenal ruso en territorio ruso, Margarita Robles insiste en que esta guerra tiene ya dimensión global porque hay soldados norcoreanos reforzando a los rusos, su colega alemán denuncia sabotaje en el corte de un cable de fibra óptica que une Finlandia (vecino de Rusia) con Alemania por el Báltico, los gobiernos de Finlandia (Otan), Suecia (Otan), Noruega (Otan) y Dinamarca (Otan) difunden entre su población guías de actuación en caso de guerra, pero… a Sánchez le preguntaron los periodistas en Brasil por Junts per Catalunya, Podemos y Teresa Ribera, lo cual da idea de que si es tan inminente como sostienen los seguidores de Trump la tercera guerra mundial, en el G-20 no han querido enterarse.

Ya sabrá que los propagandistas de Trump, ufanos -claro- tras haber merecido la confianza de la mayoría de los estadounidenses y haber tumbado al Partido Demócrata, sostienen que Biden, antes de irse, va a meter al planeta entero en un conflicto armado. Cinco de los gobiernos con más peso de la Unión Europea -Macron, Scholz, Meloni, Sánchez, Donald Tusk- han reclamado a Trump que se abstenga de negociar mano a mano con Putin el final de la invasión de Ucrania, no porque no quieran que termine la invasión, sino porque se temen que terminaría con Rusia anexionándose la parte de Ucrania que le apetezca. Bien es verdad que lo han hecho, reclamar a Trump, sabiendo que a Trump le resbala, por decirlo en términos diplomáticos, cualquier cosa que puedan reclamarle.

Bueno, salvo que a Putin se le ocurra darnos un disgusto hoy mismo, todo indica que de quien se hablará esta mañana en España será de Teresa Ribera. Por lo que hizo o dejó de hacer antes y después de la riada de hace tres semanas.

Comparece la vicepresidenta tercera -que aún lo es, aunque lleve semanas entregada a la transición de ministra a comisaria europea- en el Congreso de los Diputados para informar de la actuación del ministerio. En el Parlamento Europeo ya descargó toda la responsabilidad de no haber advertido a tiempo a la población sobre el gobierno valenciano. Hoy podrá explicar cuándo y con cuánta urgencia advirtió la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la avenida de agua, nunca antes vista, que desde las cinco de la tarde se estaba produciendo en la rambla del Poyo. Hasta ahora nadie ha desmentido que en la famosa reunión de la Cecopi, a la que Mazón se incorporó el último, se debatió sobre la posible rotura de la presa de Forata, pero no sobre lo que ya estaba sucediendo en el barranco.

No es un secreto que el PP juega a empatar el partido de las responsabilidades poniendo a Teresa Ribera donde ya está Mazón, es decir, contra las cuerdas. Y no es un secreto que Sánchez está determinado a no perder el pulso que Feijoo le está echando en Bruselas. Al presidente, de la Confederación del Júcar no se le ha escuchado hablar nunca, pero de Teresa Ribera como opción única para el puesto de comisaria, sí. Ayer cumplió el presidente con otro de sus patrones de conducta, que es atacar a la oposición siempre que está fuera de España. En Brasil, más concretamente.

Al PP lo puede criticar siempre que quiera, sólo faltaba. Lo que queda raro es que luego critique él a Feijóo si va a Bruselas y critica allí al gobierno de España.

En fin, mientras Sánchez y Feijóo siguen a sus cosas, o a sus grescas, y mientras Mazón recluta a un teniente general retirado como nuevo vicepresidente de su gobierno, la vida sigue en los municipios devastados por la riada. El nombramiento, perfectamente inesperado, de un militar para este cargo ha sido celebrado en el PP como si fuera un alivio ver a Mazón encomendando la tarea a alguien que ni es de su equipo, ni es de su entorno, ni es del partido. No es sólo el PP quien ha recibido bien al elegido. Y eso que experiencia de gestión en el ámbito civil no consta que tenga. Uno tiene la impresión de que es el hecho de ser militar lo que genera en mucha gente un voto de confianza. Como si el alivio se debiera a no haber encomendado a un político una tarea que es política.

Anoche estuvo Gan Pampols, habitual de los medios de comunicación en su vida anterior de comentarista de estrategias militares, en La Brújula. Y reconoció que no conocía a Mazón personalmente ni por qué ha sido el elegido.

Por su desempeño a partir de ahora, que no por sus méritos militares pasados, habrá de ser juzgado el nuevo vicepresidente del gobierno valenciano. A quien tendrá que controlar, y fiscalizar, el Parlamento autonómico. Eso también va a ser una novedad para el teniente general.

La visita de los reyes a Chiva

Y entretanto, digo, la vida sigue en los pueblos castigados por la riada. Tres recibieron ayer la visita de los Reyes, con el ministro Torres y el presidente Mazón de acompañantes, o adosados. De la presencia de los Reyes en Chiva tuvieron cumplida información los oyentes de este programa porque transmitimos en directo desde allí mismo los primeros cuarenta y cinco minutos de su visita. Y escuchamos a los dos, el rey y la reina, renovar su compromiso con los damnificados.

Ya explicamos ayer que la visita fue cálida, fue grata y fue reconfortante. Tanto para los vecinos de Chiva (y luego de Utiel y de Letur) que quisieron recibir a los reyes como para los reyes. Diría que ellos fueron a reconfortar y ellos se vieron, también, reconfortados.

Lo de ayer -y esto ya es impresión personal- tuvo mucho de reconocimiento a la actitud que tuvieron los reyes dieciséis días antes en Paiporta. La decisión que aquel día tomaron de permanecer. Pese a los incidentes, pese al riesgo, pese al barro en la cara. Permanecer para aguantar lo que hubiera que aguantar, conversar con quien quisiera conversar y hacer saber a los afectados que aunque en las primeras horas, o días, hubieran podido sentirse abandonados, no lo estaban. No lo iban a estar.

Permanecer para escuchar a decenas de personas que en ese momento lo que necesitaban era justo eso, sentirse escuchadas. El Estado, y la vigencia del Estado, fueron reivindicados ese día, a pie de calle embarrada, por la Corona. Si uno, al final, recoge lo que siembra (o dos en este caso), en Chiva, en Utiel y en Letur los reyes han empezado a recoger lo que sembraron el tres de noviembre en Paiporta.