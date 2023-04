Monólogo de Alsina: "Pasión política por los libros y los parques nacionales"

Dentro de una semana es primero de mayo, el Día del Trabajo, y dentro de cinco semanas será el día de la indigestión, para aquellos que salgan malparados de las urnas del 28. El calendario avanza. Superado ya este fin de semana de celebraciones y fiestas populares que han llevado a nuestros líderes políticos más significados lo mismo a la Feria de Abril de Sevilla que a la Diada de Sant Jordi en Barcelona. Que no se diga que no conocen, y disfrutan, las tradiciones festivas de España.

Yolanda también, por supuesto. Se definió a sí misma como gran lectora.

Eso es, acabemos de una vez con el tópico éste de que los políticos leen poco. No sólo es muy lectora, es que es grande. Y no es culpa suya que a los periodistas les interesara lo justo qué libros iba a comprarse, porque querían preguntarle por Irene Montero y el estado de la guerra espacial que se traen Podemos y el yolandismo.

Ada Colau como representante de la artista que está de gira

La vicepresidenta segunda (marca) estaba, yo creo, por la labor de responder, pero en estas se aparece por detrás Ada Colau, su mentora catalana, y dice que sólo se habla de Sant Jordi. Qué episodio, oiga.

No sé qué es más llamativo, si que emule a Jordi Pujol con esto del ‘hoy no toca’ o que diga que ejerce de alcaldesa al impedir que se le pregunte a su aliada Díaz por su trabajo, que es la política. De alcaldesa la verdad es que ejerció poco. Si acaso, de representante de la artista que está de gira y que ahuyenta a los periodistas locales para que no incomoden a su representada.

Sánchez celebró el Día del Libro en Fuenlabrada

Escenas dominicales enternecedoras. El presidente Sánchez no estuvo en Barcelona por Sant Jordi: envió a su embajador Bolaños, que ha completado ya su máster en inmersión catalana contemplando con éxtasis a la Moreneta.

Pero sí celebró a su manera el día del libro. En Fuenlabrada. Donde no hay diada pero sí tenía mítin. Y entrando antes, como quien no quiere la cosa, presidente, en una librería. Por suerte para él, sólo había dos personas dentro cuando abrió la puerta: la librera y el cámara de la Moncloa.

El cámara, como ya estaba dentro, pudo captar esta escena tan natural en la que Sánchez empuja él mismo la puerta del comercio sin que la librera se sorprenda ni nada, claro. Quien se sorprende es el presidente cuando descubre que hay autores que se autoeditan.

Qué natural quedan estas escenas dominicales. Cuánto humanizan a nuestros líderes

Curiosísimo, presidente. He visto cosas que no creeríais. Le dijo Sánchez a la librera que la educación es muy importante. Y lo que no le dijo es que está convencido de que el PSOE será la primera fuerza política en Madrid, eso lo dejó para el mítin, supongo que para que no le entrara a la librera la risa floja. Y eso sí, le hizo compra. Con descuento.

Mira los flashes de la cámara. ‘Ah, bueno, que hoy es el día del libro’, decía la señora. A ver, que si no fuera el día del libro de qué iba a estar Sánchez yendo a comprar libros de buena mañana. (Estoy pensando que suenan tanto el flash de esa cámara de fotos que tengo que rectificar lo que dije: dentro de la librería no había dos personas cuando llega Sánchez, debía haber entre el cámara, el fotógrafo, el guardaespaldas, una legión ahí guardando silencio y disimulando).

Qué natural quedan estas escenas dominicales. Cuánto humanizan a nuestros líderes. Usted piensa, por ejemplo, en Feijóo y dice: ¿dónde le gustaría estar a Feijóo un domingo por la tarde? ¡Exacto, en la feria de abril de Sevilla! Contagiándose de la fiesta. Y de la manzanilla. Y del duende.

La nueva campaña sobre el referéndum pactado

O piense en Pere Aragonés, que no es Pau Gasol, precisamente y que ayer tuvo que hacerse una foto con los Gigantes de Barcelona, orgullo de la ciudad al lado de los cuales cualquiera parece corto de estatura. Pero también es una giganta Laura Borrás y ella va a caer mientras Aragonés sigue.

Ni siquiera la Moreneta consiguió ablandar al ministro Bolaños, al que ha encomendado Pedro Sánchez mostrarse muy firme contra el president porque ahora no toca hablar de estas cosas, home

Está el hombre haciendo todo lo que puede en el empeño de que el personal se tome en serio esta nueva campaña sobre el referéndum pactado y la ley de claridad y otra vez a las urnas, catalanes. Pero ni siquiera la Moreneta consiguió ablandar al ministro Bolaños, al que ha encomendado Pedro Sánchez mostrarse muy firme contra el president porque, como diría Colau, ahora no toca hablar de estas cosas, home.

Bueno, a Aragonés sí que le toca hablar porque las elecciones municipales son para todos y algo tendrá que hacer Esquerra para no parecer un costalero dels de Madrit.

Sánchez ha hablado más de Doñana en diez días que en diez años

Aragonés resucitando el raca raca y Sánchez fingiendo que no se entera. Habrá de entender el president que el presidente no tiene tiempo ahora para resolver la cuestión catalana porque está ocupado veinticuatro horas al día, siete días a la semana, de salvar Doñana. Sánchez ha hablado más de Doñana en diez días que en diez años. No se le conocía esta pasión por el Parque Nacional, sus marismas, sus zancudas, su pino piñonero y su tortuga mora.

Habrá de entender el president que el presidente no tiene tiempo ahora para resolver la cuestión catalana porque está ocupado veinticuatro horas al día, siete días a la semana, de salvar Doñana

Ha visto el presidente ahí un balón y no está por la labor de soltarlo. Al revés. Cada día sube un poco el tono. Ayer dijo que Feijóo es negacionista del cambio climático.

Menos mal que la semana pasada el alcalde de Moguer, que es del PSOE, pidió en este programa que se aparque la brocha gorda y se baje el asunto a tierra. Quién lo diría. Sólo falta que Sánchez exhume lo del primo de Rajoy. Total, sólo han pasado dieciséis años de aquello, ¡dieciséis!, qué mayores somos.

La Junta de Andalucía insiste en que el Gobierno intoxica a Bruselas

La Junta de Andalucía viene diciendo que el gobierno está intoxicando a Bruselas contándole una versión de la norma que tramita el Parlamento andaluz que nada tiene que ver con la realidad. Y que lo que se está tramitando en absoluto contraviene ni la protección del Parque Nacional ni la sentencia europea. Juanma Moreno dijo en este programa el martes pasado que él estaba dispuesto a modificar el proyecto si el comisario le demuestra que hay vulneraciones.

Hoy se producirá la reunión del consejero andaluz con el comisario de Medio Ambiente, que responde al nombre impronunciable de Virginíyus Sinkevicius. Tiene nombre de legionario romano, pero es un señor lituano que antes fue ministro de Economía y que pertenece a un partido de centro derecha que se presume agrario y ecologista a la vez. Campesino y verde.