Tres horas lleva ya en pie Yolanda Díaz. Que no es que esté yo pendiente de sus horarios. Es que lo contó ella.

Pertenece la vicepresidenta a la cofradía de la ojera. Los super tempraneros. Los que ponen las calles. La España que madruga. Entre nosotros nos reconocemos, ministra. Amén a esto que ha dicho usted con sabiduría infinita: trabajar demasiado sólo puede considerarse un defecto. Le honra a usted asumirlo como lo que es, una imperfección, una sombra, una tacha.

"El defecto de Yolanda es que trabaja más que nadie"

Qué equivocados aquellos que sostienen que un gobernante nunca admite un defecto. Usted lo ha hecho y eso le honra. Su defecto es que trabaja más que nadie.

He escuchado comentarios muy críticos con esta frase suya, Yolanda. Gente que dice: vaya cosa, levantarse temprano y seguir trabajando. Pues como todo el mundo. Ah, no, como todo el mundo, no. Hay ministros que ni madrugan, ni se esfuerzan, ni se dejan los cuernos. No todos son iguales. Si lo fueran, no sería noticia que una ministra madrugue.

Probablemente estemos ante la ministra de Trabajo que mayor honor ha hecho nunca a la tarea que tiene encomendada: el trabajo

Probablemente estemos ante la ministra de Trabajo que mayor honor ha hecho nunca a la tarea que tiene encomendada: el trabajo. Lejos de dormirse en los laureles tras el éxito parlamentario, arrollador, de su reforma laboral, ya trabaja la vicepresidenta en la casilla siguiente: el salario mínimo interprofesional de este año. La subida.

Tras el éxito arrollador de la reforma laboral, la subida del salario mínimo

Ni para ti ni para mí. En el punto de justo equilibrio. No es así como la ve la patronal, es verdad, que opina que tenemos una ministra sindicalista. Y no es así como la ven los sindicatos, sobre todo Comisiones Obreras, que la considera una de las suyas. Por eso dice Yolanda que a ella le gustaría que el salario mínimo fuera de mil euros, como a los sindicatos, pero que escuchará a la patronal porque el consenso es lo primordial.

En septiembre también lo era y el Gobierno cerró el salario mínimo sólo con los sindicatos, pero bueno, año nuevo vida nueva. Si no son mil, que sean 996. En catorce pagas. Los empresarios dirán que al subir el mínimo se crean menos puestos de trabajo, el Gobierno y los sindicatos dirán que no es eso lo que ha sucedido en 2021, habiendo habido subida, y en dos semanas veremos al Consejo de Ministros aprobando por decreto que el salario más bajo de España pase a ser de 996 euros.

En dos semanas veremos al Consejo de Ministros aprobando por decreto que el salario más bajo de España pase a ser de 996 euros

De la reforma laboral, y a falta de medalla que colgarse porque la negociación con los posibles socios resultó un fiasco, en lo que están los jefes de negociado del Gobierno (de coalición) es en afearse mutuamente la conducta. Sin estridencias. Con mano suave. Con sobrentendidos.

En el Gobierno de coalición están en afearse mutuamente el fiasco de la reforma laboral

Desde el sector Bolaños se deja caer que de no haber sido porque estaba amarrado el voto de Ciudadanos todo se habría ido al garete el jueves pasado. Y desde el sector yolandista se lamenta que el pacto con UPN estuviera tan poco hecho que a punto estuvo el plantón de los diputados de mandar al traste la reforma laboral. Díaz sostiene que ella lo vio venir.

Palito al otro negociador, el ministro Bolaños. Los riesgos de depender de los dos diputados de UPN. Replica el sector sanchista que si hubo que ir a buscar a la Unión del Pueblo Navarro es porque la negociación con Esquerra descarriló. Y que esa negociación la llevaba Díaz. Con nula eficacia, porque el globo que tenía Rufián en la tribuna el jueves era de tamaño planetario.

Si tanto le gusta Ciudadanos, que lo pacte ahora todo con ellos. Y que no se olvide de asegurarse de que se equivoque al votar el diputado del PP Casero, porque sin él, los proyectos naufragan

Esquerra anda ahora en recomponer la relación, no vaya a parecer que están saboteando al Gobierno progresista al que tanto le debe el independentismo, entre otras cosas el indulto de Oriol Junqueras. El PNV, cuyo líder no ha tenido que ser indultado, cumple lo que anunció en este programa Andoni Ortúzar y le planta al Gobierno una enmienda a la totalidad de la ley Audiovisual, justo la que Sánchez tenía negociada con Esquerra.

Si tanto le gusta Ciudadanos, que lo pacte ahora todo con ellos. Y que no se olvide de asegurarse de que se equivoque al votar el diputado del PP Casero, porque sin él, los proyectos naufragan. (El diputado que como dijo anoche Vallés, se equivotó, verbo ya imprescindible en la crónica política española). Equivotarse y salvarle el cuello al adversario.

Alberto Casero cambió para siempre la historia de España. Y la de Yolanda

No sabe Alberto Casero la cantidad de cosas que ha logrado sin él proponérselo. No es sólo que la reforma laboral esté en vigor. Es que a él también se debe que la ministra de Trabajo lo siga siendo. Según el relato a posteriori que ha puesto en circulación el equipo yolandista, ella habría dimitido si la reforma laboral no hubiera pasado el filtro del Congreso.

De modo que al ejecutar, en casa, su pifia telemática el fontanero de Génova estaba garantizando, sin saberlo, la continuidad de Yolanda y su prometedor proyecto político que aún no existe porque no se trata de proyectos sino de personas y de mejorar la vida de la gente más allá del ruido y la política, pero que terminará existiendo.

No sabe Alberto Casero la cantidad de cosas que ha logrado sin él proponérselo. A él también se debe que la ministra de Trabajo lo siga siendo

Ay, Casero. Te apareció en la pantalla la confirmación de seguridad: ¿está usted seguro de que era esto lo que quería votar? Piense, piense. ¿Seguro que usted, que es del PP y colega de Teo quiere aprobarle a Sánchez la reforma laboral y consolidar a Yolanda Díaz en su puesto? Y el diputado dijo: sí.

Él cambió para siempre la historia de España. Y la historia de Yolanda.