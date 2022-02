Yolanda Díaz, sobre si dimitiría de no haber salido adelante la reforma laboral: "Iba a tomar las decisiones precisas por coherencia"

LEER MÁS El Congreso convalida la reforma laboral con 175 votos a favor y 174 en contra

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que iba a tomar las decisiones "que fueran precisas por pura coherencia" de no haber salido adelante la reforma laboral que se convalidó el pasado jueves en el Congreso con una mayoría muy ajustada.

Así lo ha afirmado en una entrevista en 'Salvados', en laSexta, al ser preguntada acerca de si iba a dimitir si no se hubiera aprobado el decreto en la Cámara Baja, puesto que la ministra aseguró días antes de que se produjera la votación que ya había tomado una decisión si el escenario no era favorable y que, además, se lo había trasladado a su equipo. Con todo, la ministra ha asegurado que va a seguir con sus cargos actuales, salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considerase lo contrario.

Iba a tomar las decisiones precisas por coherencia

La dura confesión de Yolanda Díaz en Salvados: "Soy una de las mujeres más presionadas de este país. Lo sufro mucho"

La vicepresidenta ha afirmado en esta entrevista con Gonzo que sufre "mucho" la presión que recibe. Asegura que está "rodeada" y que es una de las mujeres que más presión recibe "en nuestro país".

Sin embargo, las críticas las vive "con naturalidad" porque "no son multitudinarias".

El tajante mensaje de Yolanda Díaz a Gabriel Rufián y ERC por su 'no' a la reforma laboral: "Con las cosas de comer no se juega"

"Estuvimos a piques (a punto) de que la reforma laboral decayese. Ellos decían que no estaba en peligro la norma y eso no era verdad. Con las cosas de comer no se juega". Es el duro mensaje que Yolanda Díaz le ha enviado a Esquerra Republicana y a Gabriel Rufián desde su entrevista con Gonzo.

Y es que los independentistas votaron en contra de la validación de la reforma tras largas semanas de negociación con el Ministerio de Trabajo alegando que no se estaban tocando las indemnizaciones por despido.

Por su parte, la vicepresidenta segunda considera que se ha hablado "de proyectos personales" y "eso hay que explicárselo a los trabajadores".

