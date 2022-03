Cuatro semanas, se cumplen, de guerra en Ucrania. Hemos perdido la cuenta de las veces que, en este tiempo, hemos escuchado y hemos contado que Putin intensificaba sus bombardeos, recrudecía sus ataques o se ensañaba con la población civil de las ciudades asediadas.

Diez milones de desplazados por la guerra de Ucrania

Cuando una guerra se prolonga las expresiones, las descripciones, las informaciones inevitablemente se repiten. Sigue sin haber números verificados de heridos, de muertos, de hospitalizados por esta guerra. Hay una estimación fiable del número de desplazados: diez millones. Tres de ellos fuera de su país, la enormidad de refugiados que han elegido la Unión Europea como tierra de refugio y acogida.

Cumbre de gobiernos de la OTAN hoy en Bruselas

Cuatro semanas de guerra. Para los ucranianos que están combatiendo en su país al ocupante ruso, para los ucranianos que hoy residen en España pero tienen su corazón y su cabeza allí, para el presidente Zelenski y para sus fuerzass armadas, lo más relevante de cuanto va a suceder hoy en Bruselas es lo de esta mañana: la cumbre de gobiernos de la OTAN, con Biden presente, para decidir si se aumenta la ayuda militar que se le está prestando a Ucrania.

El gobierno de los Estados Unidos dio el paso ayer de acusar a Putin formalmente de criminal de guerra

Stoltenberg lo adelantó ayer: de la cumbre debería salir la provisión de equipos de protección contra todas estas armas que Biden dice estar seguro de que Putin baraja utilizar: químicas, biológicas, nucleares. El gobierno de los Estados Unidos, en esta suerte de escalada de calificativos que se trae con Putin, dio el paso ayer de acusarle formalmente de criminal de guerra.

Hay ucranianos que estos días documentan los ataques premeditados contra civiles para poder llevar algún día al caudillo ruso ante un Tribunal Internacional. Oleksandra Matviichuk, de la ONG Libertades Civiles, es una de esas personas. En conversación con este programa se declara convencida de que ese día llegará.

El precio de los carburantes, y de la luz, no hay manera de que afloje

Para los ucranianos, lo principal de hoy en Bruselas es la OTAN y la ayuda. Para los españoles que acudimos estos días al supermercado y comprobamos que escasea la leche, o la cerveza, que vemos cómo van anunciando paros en su fábricas empresas como Danone, o Calvo, o la Ford o la Seat, para los españoles que, en el undécimo día ya del paro del transporte comprobamos que el precio de los carburantes, y de la luz, no hay manera de que afloje, el interés por Bruselas estará en la otra cumbre, la que va a reunir, por la tarde, a los jefes de gobierno de los Veintisiete para hablar de energía, de precios y de cómo embridar una crisis que está desatando ya tormentas de indignación tan notables como ésta de los camioneros en España.

A la espera de ver si prospera alguna de las propuestas que lleva Sánchez al cónclave tras su gira en cuerpo y alma por las capitales europeas, el ministerio de Transportes vuelve a sentarse esta mañana con las asociaciones mayoritarias para enmendar (o intentar enmendar) el fiasco de la reunión del lunes.

Lo que el lunes no fueron capaces de hacer las ministras, que fue concretar cuántos céntimos de cada litro de gasóleo pagará el Estado, se supone que lo harán hoy

El presidente del Gobierno, que abusa en sus discursos de las enumeraciones, dio por hecho ayer que la reunión servirá para apagar el incendio. En una declaración que sonó, en realidad, a ultimátum a su ministra para que arregle esto de una vez. Enumeraciones Sánchez.

Que significa: esto hay que arreglarlo hoy. ¿Problema? Que el lunes ya hubo un acuerdo entre el Gobierno y las patronales del transporte y luego pasó lo que pasó: se fracturó la patronal y Fenadismer se sumó a los paros.

Lo que el lunes no fueron capaces de hacer las ministras, que fue concretar cuántos céntimos de cada litro de gasóleo pagará el Estado, se supone que lo harán hoy.

Esto no se acaba mientras la ministra no se rinda y les reciba. Para mañana anuncian camionada en la Castellana de Madrid para exigir que ruede la cabeza de Raquel Sánchez

¿Problema añadido? Que la convocante de los paros, la ya famosa Plataforma, insiste en que esto no se acaba mientras la ministra no se rinda y les reciba a ellos. Para mañana anuncian camionada en la Castellana de Madrid, procesión de camiones, con destino a la sede del Ministerio para exigir que ruede la cabeza de Raquel Sánchez.

Una negociación entre dos Gobiernos

En Melilla y Ceuta se animó el presidente Sánchez a compartir con sus gobernados, que somos todos, alguna reflexión sobre su famosa carta al rey Mohamed de Marruecos. El Gobierno sostiene ahora que lo que refleja la carta no es cambio de postura de España, abrazando como solución para el Sáhara la soberanía marroquí, sino el resultado de una negociación entre los dos gobiernos que cierra la crisis que había con un acuerdo.

Si ambos gobiernos hubieran anunciado la semana pasada que habían llegado a un acuerdo, y los términos del mismo, toda la tormenta que empezó el viernes no habría existido. Pero lo que ocurrió fue que el rey Mohamed reveló una carta de la que el Gobierno de España no había dado noticia. Y en la que todo lo que aparece es lo que Sánchez se compromete a hacer, no lo que Marruecos, en cumplimiento de este acuerdo, pondrá de su parte.

El Gobierno sostiene ahora que lo que refleja la carta no es cambio de postura de España, sino una negociación entre los dos gobiernos que cierra la crisis con un acuerdo

Se supone, por lo que está diciendo el Gobierno español ---que no el marroquí--- que Marruecos renuncia a seguir reclamando Ceuta y Melilla, se compromete a dejar de enredar en la frontera y permite la reapertura de los pasos y la repatriación de los inmigrantes sin papeles. Pero no hay un documento oficial del Reino marroquí que diga todo eso.

Desde el viernes se extendió la interpretación, en todos los medios, de que Sánchez había modificado la posición de España sobre el Sáhara. Sin que el Gobierno se ocupara durante el fin de semana en corregir esa interpretación. Ahora, sí. Ahora dice que no hay giro sino profundización.

"Dentro del marco de Naciones Unidas"

Dentro del marco de Naciones Unidas, el salmo responsorial que viene entonando el padre Albares desde el martes en el Congreso.

Ayer animó el ministro a la oposición a leer la carta del presidente a Mohamed aprovechando la feliz coincidencia, ¿verdad?, de que el diario El País la ha publicado. No ha sido capaz de explicar el ministro, por cierto, la pésima redacción, la chapuza sintáctica, de la carta en cuestión.

Ahora que ha firmado la paz con Mohamed falta que el presidente firme la paz con nuestro idioma

La negociación se hizo en francés. Pero la carta que ha publicado El País, ministro (y que a El País le ha facilitado el Gobierno) está firmada por el presidente y escrita en español. En un pésimo español. O español maltratado que habrá sacudido los cimientos del Instituto Cervantes de Rabat.

Ahora que ha firmado la paz con Mohamed falta que firme la paz con nuestro idioma.